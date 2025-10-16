220 метрів історії: археологи знайшли найдовший безперервний слід динозаврів у Європі (фото)

У кар'єрі на півдні Англії вчені виявили одну з найдовших зі знайдених серій слідів динозаврів. Ця знахідка проливає світло на те, як ці гігантські істоти жили 166 мільйонів років тому.

Відкриття відбулося в кар'єрі Dewars Farm в Оксфордширі, де команди з Музею природної історії Оксфордського університету (OUMNH) та Бірмінгемського університету провели масштабні розкопки, пише Arkeonews.

На цьому місці, яке вважається частиною британської "динозаврової магістралі", дослідники виявили сотні слідів, зокрема 220-метрову доріжку — найдовший безперервний слід динозавра, виявлений в Європі.

Ці сліди, ймовірно, були залишені одним цетіозавром, рослиноїдним завроподом, який міг досягати 18 метрів у довжину.

Фото: University of Birmingham

Також вчені знайшли сліди мегалозавра, першого динозавра, названого вченими в 1824 році, що дало рідкісну можливість зазирнути в динаміку відносин хижак-жертва тієї епохи.

Доктор Дункан Мердок, геолог з OUMNH, описав це місце як "захопливу миттєву зйомку життя в юрському періоді", зазначивши, що збереження було настільки точним, що дослідники могли побачити, як ґрунт деформувався під лапами динозаврів.

У розкопках, які почалися, коли працівник кар'єру помітив незвичайні горбки в глині, взяли участь понад 100 вчених, студентів і волонтерів. Вони задокументували та зафіксували у цифровому вигляді понад 200 слідів, які потім перетворили на детальні 3D-моделі, щоб зберегти кожну деталь.

Вивчаючи сліди, дослідники реконструювали рухи стародавніх гігантів. Професор Пітер Фалкінгем з Ліверпульського університету імені Джона Мура створив 3D-анімацію, що показує ходу цетіозавра, фіксуючи такі тонкі особливості поведінки, як перенесення ваги або зупинка посеред кроку.

Один особливо цікавий слід свідчить про те, що динозавр спирався на одну ногу, що дає рідкісне уявлення про поведінку істоти з далекого минулого.

Сліди мегалозавра на тому ж місці вказують на те, що цей дев'ятиметровий хижак, можливо, ділив територію з величезним цетіозавром, а деякі сліди навіть перетинаються, що викликає питання про можливу взаємодію між хижаком і травоїдним.

Професор Кірсті Едгар з Бірмінгемського університету зазначила, що ці сліди розкривають деталі про пересування динозаврів, їх взаємодію та тропічні екосистеми, в яких вони мешкали.

Сучасні технології, включаючи понад 20 000 знімків, зроблених за допомогою дронів, дозволили створити постійний цифровий архів цього місця для досліджень та громадської освіти.

Професор Річард Батлер, палеобіолог з Бірмінгемського університету, зазначив: "Ми можемо дізнатися набагато більше з цього місця, яке є важливою частиною нашого національного спадку Землі".

Ця знахідка буде представлена в програмі BBC Two "Digging for Britain" та висвітлена на виставці "Breaking Ground" в Музеї природної історії Оксфордського університету, де відвідувачі зможуть побачити оригінальні скам'янілості мегалозавра поряд з інтерактивними 3D-моделями з розкопок.

Попри виклики, пов'язані з екстремальними погодними умовами та твердим осадом, сліди збереглися протягом мільйонів років під шарами вапняку і були виявлені лише нещодавно в результаті робіт у кар'єрі.

Ці сліди не тільки ілюструють рух і поведінку древніх гігантів, але й відображають спільні зусилля сучасної науки, спрямовані на розуміння давньої історії Землі.

Професор Батлер підсумував: "Це місце є не тільки науковим скарбом — воно розповідає історію відкриття, командної роботи та нашого незмінного захоплення гігантами, які колись ходили по нашій землі".

