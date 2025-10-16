Переписывают историю Израиля: археологи нашли затонувшие торговые корабли железного века (фото)

Новые археологические исследования меняют представление о морской торговле в восточном Средиземноморье и предоставляют первые прямые доказательства морской торговли той эпохи, найденные в древнем портовом городе в Израиле.

Под руководством Томаса Э. Леви из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Ассафа Ясура-Ландау из Университета Хайфы международная команда обнаружила три отдельных грузовых судна, затонувших в лагуне Дор (Тантура) на побережье Кармель в Израиле, пишет Phys.org.

Некогда процветающий морской центр Дор служил ключевым перекрестком египетских, финикийских, ассирийских и вавилонских торговых путей.

Найденные грузы, датируемые XI-VI веками до н. э., являются одними из немногих известных остатков кораблей железного века во всем Средиземноморье и первыми, непосредственно связанными с этим местом.

Фото: Jonathan Gottlieb, Yoav Bornstein and Marko Runjajic, from Antiquity (2025). DOI: 10.15184/aqy.2025.71

Каждый груз отражает разный этап политического и экономического развития региона. Самый старый, Дор М, датированный XI веком до н. э., содержал сосуды для хранения и якорь с кипрско-минойской надписью, связывающей это место с Кипром и Египтом.

Исследователи отметили, что эти артефакты согласуются с египетским текстом "Отчет Венмуна", в котором описываются морские путешествия в Дора около 1000 года до н. э.

Второй комплект, Дор L1, датируемый концом IX — началом VIII века до н. э., содержал сосуды в финикийском стиле, но не имел египетских и кипрских импортных товаров, что указывает на уменьшение связей во время израильского контроля, хотя морская торговля продолжалась.

Третий и наиболее сохранившийся груз, Dor L2, из конца VII или начала VI века до н. э., содержал кипрские амфоры и железные бруски, что свидетельствует о крупномасштабной торговле металлом под властью Вавилона или Ассирии.

Радиоуглеродное датирование и анализ остатков подтвердили эти временные рамки, а ботанические находки, такие как семена винограда и косточки фиников, подкрепили эти результаты.

Во время исследования участка Дор, защищенного тремя небольшими островками, археологи обнаружили причалы, каменные якоря и искусственные молы, свидетельствующие о важности Дор как важного морского центра.

Сейчас раскопано лишь около четверти песчаной косы, что свидетельствует о том, что под землей остаются еще грузы и, возможно, фрагменты корпусов кораблей.

Это исследование является продолжением десятилетнего сотрудничества между Калифорнийским университетом в Сан-Диего и Университетом Хайфы, что сочетает подводную археологию с цифровыми инструментами, такими как 3D-моделирование и мультиспектральное изображение.

Интеграция киберархеологии позволила команде реконструировать древние морские перевозки с чрезвычайной детальностью, проливая новый свет на развитие торговых связей в Средиземноморье железного века.

