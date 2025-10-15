Не совсем личная обида: почему Нобель не учредил премию для математиков

Каждый год в октябре, когда наступает сезон вручения Нобелевской премии, ученые-физики, химики и медики с нетерпением ждут, кто получит престижную награду в Стокгольме. Однако одна группа остается вне праздника из года в год — математики.

Отсутствие Нобелевской премии по математике десятилетиями подпитывала мифы. Одна из самых популярных историй утверждает, что Альфред Нобель обошел математику из личной злости, якобы из-за того, что его партнерша, Софи Гесс, имела роман с математиком Гестой Миттаг-Леффлером, пишет IFLScience.

Однако историки отмечают, что эта история не имеет доказательств. Настоящая причина гораздо проще и больше раскрывает мировоззрение Нобеля, чем его личную жизнь.

Нобель, шведский химик, изобретатель и промышленник, твердо верил в прогресс благодаря практическим инновациям. Его самое известное творение — динамит — трансформировало промышленность, а в своем завещании он учредил премии для чествования тех, кто принес "наибольшую пользу человечеству".

Настоящая причина гораздо проще и больше раскрывает мировоззрение Нобеля, чем его личная жизнь. Фото: Из открытых источников

В своем завещании Нобель определил премии по физике, химии, физиологии или медицине, литературе и миру, каждая из которых администрируется ведущими шведскими и норвежскими учреждениями.

Математика никогда не упоминалась. Позже, в 1969 году, была добавлена премия по экономике, которую присуждает Шведский центральный банк, но математика так и не вошла в официальный список.

Ученые часто предполагают, что Нобель считал математику слишком теоретической — абстрактным занятием, оторванным от конкретных изобретений и прикладных наук, которые он ценил больше всего.

Его премии, как правило, отдают предпочтение результатам, которые трансформируют физический мир или непосредственно улучшают жизнь людей.

Даже в наше время Нобелевские премии по физике или химии обычно присуждаются за экспериментальные работы, а не за чистую теорию.

Например, последние награды были присуждены за исследования в области сверхпроводящих схем, квантового туннелирования и машинного обучения — отраслей, сочетающих теорию с практической инженерией.

Другим фактором может быть то, что шведские математики уже пользовались значительным престижем во времена Нобеля.

Такие фигуры, как Геста Миттаг-Леффлер, имели большое социальное и академическое влияние, получая признание от короля Оскара II, который лично финансировал премии за выдающиеся достижения в математике по всей Европе. С точки зрения Нобеля, математика, возможно, не нуждалась в еще одной награде.

Интересно, что математики — не единственная группа, которая осталась вне рамок Нобелевской премии. Такие дисциплины, как инженерия, биология и экологические науки, также не имеют специальных категорий.

Однако их вклад часто проявляется опосредованно — биологические открытия признаются через премию по медицине, а инженерные достижения отмечаются в рамках физики и химии.

Достижения в области генетики, иммунологии, полупроводников и материаловедения были награждены через эти перекрестные области.

Однако математики не имеют оснований для сожалений. Их дисциплина лежит в основе практически каждого достижения, получившего Нобелевскую премию.

Более того, математика имеет свои собственные престижные награды: медаль Филдса, которая каждые четыре года присуждается выдающимся молодым математикам, и премия Абеля, которую часто считают математическим эквивалентом Нобелевской премии.

