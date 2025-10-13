Легли спать 4 октября и проснулись через 10 дней: что известно о днях, которые исчезли из истории

Пользователи iPhone заметили странный скачок, прокручивая календарь назад до октября 1582 года: даты переходят сразу с 4-го до 15-го числа, пропуская десять дней. Это не программный сбой и не шутка разработчиков — эти десять дней действительно никогда не существовали в истории.

Внезапное исчезновение дней не было вызвано технической ошибкой или небесным явлением. На самом деле люди, которые жили в октябре 1582 года, легли спать 4-го и проснулись 15-го, пишет IFLScience.

В конце XVI века католическая церковь ввела григорианский календарь, который заменил старый юлианский календарь, использовавшийся в большей части Европы со времен Юлия Цезаря в 45 году до н. э.

Эти десять дней действительно никогда не существовали в истории Фото: Фокус

Эти две системы были почти идентичными, каждая из них базировалась на солнечном году и состояла из 12 месяцев и 365 дней, с дополнительным днем, который добавлялся к февралю через определенные промежутки времени.

Однако ключевое отличие заключалось в том, как исчислялись високосные годы. По юлианской системе дополнительный день добавлялся каждые четыре года, тогда как григорианская реформа ввела новое правило — годы, кратные 100, не были високосными, если они не были также кратны 400.

Хотя это кажется незначительной корректировкой, расхождение имело серьезные последствия. На протяжении веков юлианский календарь отклонился от солнечного года примерно на десять дней.

Это изменение привело к тому, что весеннее равноденствие, которое Никейский собор в 325 году н. э. установил на 21 марта, в 1500-х годах приходилось на 11 марта.

Поскольку дата Пасхи зависела от равноденствия, Церковь решила исправить эту проблему. Папа Григорий XIII приказал ввести новый календарь, чтобы привести религиозные праздники в соответствие с фактическим солнечным годом.

Чтобы восстановить точность, было изъято десять дней, то есть за 4 октября 1582 года сразу же наступило 15 октября.

Октябрь был намеренно выбран для корректировки, поскольку он не пересекался ни с одним большим христианским праздником. Изменение прошло гладко в странах, которые следовали указу Папы, и с тех пор григорианская система постепенно распространилась по всему миру.

Сегодня, листая календарь на своем смартфоне, вы все еще можете увидеть скачок между 4 и 15 октября 1582 года — цифровое напоминание о том, как когда-то люди переосмыслили измерения самого времени.

Хотя мы больше не полагаемся на монахов или астрономов для отслеживания времен года, этот небольшой исторический промежуток остается захватывающим следом одной из самых влиятельных календарных реформ в истории.

