Лягли спати 4 жовтня й прокинулися за 10 днів: що відомо про дні, які зникли з історії

Користувачі iPhone помітили дивний стрибок, прокручуючи календар назад до жовтня 1582 року: дати переходять відразу з 4-го до 15-го числа, пропускаючи десять днів. Це не програмний збій і не жарт розробників — ці десять днів дійсно ніколи не існували в історії.

Раптове зникнення днів не було спричинене технічною помилкою чи небесним явищем. Насправді люди, які жили в жовтні 1582 року, лягли спати 4-го і прокинулися 15-го, пише IFLScience.

Наприкінці XVI століття католицька церква запровадила григоріанський календар, який замінив старий юліанський календар, що використовувався в більшій частині Європи з часів Юлія Цезаря в 45 році до н. е.

Ці дві системи були майже ідентичними, кожна з них базувалася на сонячному році і складалася з 12 місяців і 365 днів, з додатковим днем, що додавався до лютого через певні проміжки часу.

Однак ключова відмінність полягала в тому, як обчислювалися високосні роки. За юліанською системою додатковий день додавався кожні чотири роки, тоді як григоріанська реформа запровадила нове правило — роки, кратні 100, не були високосними, якщо вони не були також кратні 400.

Хоча це здається незначним коригуванням, розбіжність мала серйозні наслідки. Впродовж століть юліанський календар відхилився від сонячного року приблизно на десять днів.

Ця зміна призвела до того, що весняне рівнодення, яке Нікейський собор у 325 році н. е. встановив на 21 березня, у 1500-х роках припадало на 11 березня.

Оскільки дата Великодня залежала від рівнодення, Церква вирішила виправити цю проблему. Папа Григорій XIII наказав запровадити новий календар, щоб привести релігійні свята у відповідність до фактичного сонячного року.

Щоб відновити точність, було вилучено десять днів, тобто за 4 жовтня 1582 року одразу ж настало 15 жовтня.

Жовтень був навмисно обраний для коригування, оскільки він не перетинався з жодним великим християнським святом. Зміна пройшла гладко в країнах, які дотримувалися указу Папи, і з того часу григоріанська система поступово поширилася по всьому світу.

Сьогодні, гортаючи календар на своєму смартфоні, ви все ще можете побачити стрибок між 4 і 15 жовтня 1582 року — цифрове нагадування про те, як колись люди переосмислили вимірювання самого часу.

Хоча ми більше не покладаємося на ченців чи астрономів для відстеження пір року, цей невеликий історичний проміжок залишається захоплюючим слідом однієї з найвпливовіших календарних реформ в історії.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили рідкісну хворобу у дитини, яка жила в XII столітті. Дослідження показало, що дитина віком від 2,5 до 3,5 років страждала на рідкісне захворювання, яке до того ж рідко виявляють археологи.