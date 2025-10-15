Не зовсім особиста образа: чому Нобель не заснував премію для математиків

Щороку в жовтні, коли настає сезон вручення Нобелівської премії, вчені-фізики, хіміки та медики з нетерпінням чекають, хто отримає престижну нагороду в Стокгольмі. Проте одна група залишається поза святом з року в рік — математики.

Відсутність Нобелівської премії з математики десятиліттями підживлювала міфи. Одна з найпопулярніших історій стверджує, що Альфред Нобель оминув математику з особистої злості, нібито через те, що його партнерка, Софі Гесс, мала роман із математиком Гестою Міттаг-Леффлером, пише IFLScience.

Однак історики зазначають, що ця історія не має доказів. Справжня причина набагато простіша і більше розкриває світогляд Нобеля, ніж його особисте життя.

Нобель, шведський хімік, винахідник і промисловець, твердо вірив у прогрес завдяки практичним інноваціям. Його найвідоміше творіння — динаміт — трансформувало промисловість, а в своєму заповіті він заснував премії для вшанування тих, хто приніс "найбільшу користь людству".

Справжня причина набагато простіша і більше розкриває світогляд Нобеля, ніж його особисте життя

У своєму заповіті Нобель визначив премії з фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та миру, кожна з яких адмініструється провідними шведськими та норвезькими установами.

Математика ніколи не згадувалася. Пізніше, у 1969 році, була додана премія з економіки, яку присуджує Шведський центральний банк, але математика так і не увійшла до офіційного списку.

Учені часто припускають, що Нобель вважав математику занадто теоретичною — абстрактним заняттям, відірваним від конкретних винаходів і прикладних наук, які він цінував найбільше.

Його премії, як правило, віддають перевагу результатам, які трансформують фізичний світ або безпосередньо покращують життя людей.

Навіть у наш час Нобелівські премії з фізики або хімії зазвичай присуджуються за експериментальні роботи, а не за чисту теорію.

Наприклад, останні нагороди були присуджені за дослідження в галузі надпровідних схем, квантового тунелювання та машинного навчання — галузей, що поєднують теорію з практичною інженерією.

Іншим фактором може бути те, що шведські математики вже користувалися значним престижем за часів Нобеля.

Такі постаті, як Геста Міттаг-Леффлер, мали великий соціальний і академічний вплив, отримуючи визнання від короля Оскара II, який особисто фінансував премії за видатні досягнення в математиці по всій Європі. З погляду Нобеля, математика, можливо, не потребувала ще однієї нагороди.

Цікаво, що математики — не єдина група, яка залишилася поза рамками Нобелівської премії. Такі дисципліни, як інженерія, біологія та екологічні науки, також не мають спеціальних категорій.

Проте їхній внесок часто проявляється опосередковано — біологічні відкриття визнаються через премію з медицини, а інженерні досягнення відзначаються в рамках фізики та хімії.

Досягнення в галузі генетики, імунології, напівпровідників та матеріалознавства були нагороджені через ці перехресні галузі.

Проте математики не мають підстав для жалю. Їхня дисципліна лежить в основі практично кожного досягнення, що отримало Нобелівську премію.

Щобільше, математика має свої власні престижні нагороди: медаль Філдса, яка кожні чотири роки присуджується видатним молодим математикам, та премія Абеля, яку часто вважають математичним еквівалентом Нобелівської премії.

