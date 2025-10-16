Их пытались уничтожить: в Турции обнаружили надписи на мертвом языке (фото)

Археологи обнаружили арамейские надписи на древнем месте в Турции, что дало новое представление о сложной политической истории региона. Поселение возрастом 3000 лет, расположенное в районе Эрчиш, было крупным городским центром.

Раскопки, проведенные под наблюдением Управления музея Вану при поддержке профессора Рафета Чавушоглу из Университета Вану Юзюнчу Йил, обнаружили шесть надписей на арамейском языке, четыре из которых были высечены на оборонительных стенах города, пишет Arkeonews.

По словам профессора Чавушоглу, три надписи были намеренно стерты. Такое уничтожение может свидетельствовать о политических или культурных изменениях, возможно, отражая "попытки более поздней правящей власти стереть следы предыдущей".

Фото: АА

Эксперты предполагают, что эти надписи датируются переходным периодом после парфянского господства, когда новые местные власти и римские провинциальные силы заменили предыдущие символы и административные языки.

Зернаки Тепе, занимающий площадь примерно 270 гектаров, процветал после падения Урартского царства между IX и VI веками до н. э.

Позже это место перешло под контроль мидян, ахеменидских персов, а впоследствии — империи Селевкидов, которые приняли типичный для эллинистических городов план застройки в виде сетки.

Во II веке до н. э. парфяне укрепили Зернаки Тепе, превратив его в фортифицированное поселение, отражавшее как иранские, так и анатолийские архитектурные традиции.

Раскопки обнаружили бастионы, дренажные каналы и стены толщиной почти 4,25 метра, построенные из известняка и базальта — свидетельство развитой инженерии и длительного проживания.

"Эта система свидетельствует о глубоком понимании гидротехники", — сказал Чавушоглу, отметив, что Зернаки Тепе было не просто временным форпостом, а устойчивым городским центром.

Наличие и позднее удаление арамейских надписей демонстрирует, как смены власти фиксировались, а иногда и стирались, на камне.

Профессор Чавушоглу объяснил, что это явление является "символической формой переписывания истории", практикой, которая наблюдалась, когда более поздние правители стремились установить новое культурное или религиозное господство.

Губернатор округа Мурат Каралоглу добавил, что с этими шестью находками общее количество арамейских надписей, найденных на этом месте, достигло четырнадцати. Он считает, что эта территория является монументальным входом в город, история которого насчитывает около 3000 лет.

