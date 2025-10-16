Їх намагалися знищити: у Туреччині виявили написи мертвою мовою (фото)

Археологи виявили арамейські написи на стародавньому місці в Туреччині, що дало нове уявлення про складну політичну історію регіону. Поселення віком 3000 років, розташоване в районі Ерчіш, було великим міським центром.

Розкопки, проведені під наглядом Управління музею Вану за підтримки професора Рафета Чавушоглу з Університету Вану Юзюнчу Йіл, виявили шість написів арамейською мовою, чотири з яких були висічені на оборонних стінах міста, пише Arkeonews.

За словами професора Чавушоглу, три написи були навмисно стерті. Таке знищення може свідчити про політичні або культурні зміни, можливо, відображаючи "спроби пізнішої правлячої влади стерти сліди попередньої".

Фото: AA

Експерти припускають, що ці написи датуються перехідним періодом після парфянського панування, коли нові місцеві власті та римські провінційні сили замінили попередні символи та адміністративні мови.

Зернакі Тепе, що займає площу приблизно 270 гектарів, процвітало після падіння Урартського царства між IX і VI століттями до н. е.

Пізніше це місце перейшло під контроль мідян, ахеменідських персів, а згодом — імперії Селевкідів, які прийняли типовий для елліністичних міст план забудови у вигляді сітки.

У II столітті до н. е. парфяни укріпили Зернакі Тепе, перетворивши його на фортифіковане поселення, що відображало як іранські, так і анатолійські архітектурні традиції.

Розкопки виявили бастіони, дренажні канали та стіни товщиною майже 4,25 метра, побудовані з вапняку та базальту — свідчення розвиненої інженерії та тривалого проживання.

"Ця система свідчить про глибоке розуміння гідротехніки", — сказав Чавушоглу, зазначивши, що Зернакі Тепе було не просто тимчасовим форпостом, а стійким міським центром.

Наявність і пізніше видалення арамейських написів демонструє, як зміни влади фіксувалися, а іноді і стиралися, на камені.

Професор Чавушоглу пояснив, що це явище є "символічною формою переписування історії", практикою, яка спостерігалася, коли пізніші правителі прагнули встановити нове культурне або релігійне панування.

Губернатор округу Мурат Каралоглу додав, що з цими шістьма знахідками загальна кількість арамейських написів, знайдених на цьому місці, досягла чотирнадцяти. Він вважає, що ця територія є монументальним входом до міста, історія якого налічує близько 3000 років.

