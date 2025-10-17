В древней винодельне нашли короля зверей: необычный артефакт хранил секрет (фото)

Во время раскопок в Батонеи археологи обнаружили вырезанный каменный желоб в форме головы льва. Ученые наткнулись на артефакт во время исследования позднеантичной мастерской по производству оливкового масла и вина.

Раскопки, которые проводились под руководством профессора доктора Шенгюля Айдингуна из университета Коджаэли в рамках проекта "Наследие для будущего", обнаружили большой производственный комплекс, пишет Arkeonews.

Место раскопок включает прессы, бассейны, складские помещения и фрагменты амфор и стеклянной посуды, что свидетельствует о процветании центра торговли и сельскохозяйственной переработки вдоль фракийского побережья Мраморного моря.

Фото: DHA

Наличие желоба в виде головы льва, который когда-то направлял жидкость в бассейн для брожения, демонстрирует сочетание практичности и символизма в этом сооружении.

Мотив льва имеет глубокие исторические корни в древнем средиземноморском мире. Подобные желоба находили в Помпеях и греческих храмах. Однако находка в Батонеи выделяется тем, что она была размещена в производственном помещении, а не выполняла декоративную или дренажную функцию.

В классической культуре львы символизировали силу, божественную привязанность и жизненную силу — качества, которые, возможно, ассоциировались с изобилием и обновлением в производстве вина и масла в этой мастерской.

Археологи также обнаружили фрагменты амфор с надписями, стеклянные чашки, которые использовались для дегустации, и кости животных, что может указывать на ритуальные жертвоприношения, связанные с промышленной деятельностью.

Расположенный примерно в 20 километрах к западу от центра Стамбула, Батонея обнаружил следы непрерывного проживания от эллинистического до византийского периодов. Предыдущие раскопки обнаружили гавани, мозаичные полы, маяк и водные каналы, что указывает на важность этого прибрежного поселения.

Хотя некоторые отчеты указывают на возможные связи с викингами или варягами на основе янтарных артефактов, исследователи отмечают, что эти интерпретации все еще изучаются. Структурные доказательства древних землетрясений также указывают на долгую историю сейсмической активности в этом регионе.

Это открытие демонстрирует, что производственные центры поздней античности в прибрежной Фракии были не только промышленными, но и наполненными культурным и символическим значением. Сочетание изысканной скульптуры с утилитарной архитектурой отражает мировоззрение, в котором мастерство, духовность и торговля были взаимосвязаны.

По мере продолжения будущих раскопок археологи надеются обнаружить больше артефактов, которые расширят наше понимание того, какое значение играла Батонея в экономическом и ритуальном ландшафте ранневизантийского мира.

