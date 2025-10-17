Маски та чаші з людських черепів: учені розповіли про незвичні знахідки на сході Китаю (фото)

На сході Китаю археологи знайшли тисячі стародавніх людських кісток, деякі з яких перероблені на чаші з черепів і маскоподібні предмети. 5000-річні останки виявили розкиданими серед уламків кераміки та кісток тварин, що викликало питання про призначення цих незвичайних предметів.

Згідно з дослідженням кістки походять з культури Лянчжу, яка розвинула одне з найдавніших відомих міст у Східній Азії між 3000 і 2500 роками до н. е. Багато з цих кісток мали сліди навмисного розколювання, перфорації або полірування, що свідчить про те, що вони були оброблені інструментами, а не просто викинуті, пише Live Science.

Дослідники під керівництвом Джунмей Савада з Університету здоров'я та соціального забезпечення Ніїгата в Японії вивчили понад 50 фрагментів людських кісток, знайдених у каналах і ровах п'яти археологічних пам'яток.

"Той факт, що багато оброблених людських кісток були незавершеними і викинутими в канали, свідчить про відсутність поваги до померлих", — пояснив Савада.

Фото: Sawada et al., Scientific Reports (CC BY 4.0)

Найпоширенішими зміненими рештками були людські черепи. Команда ідентифікувала чотири черепи, які були розрізані горизонтально для створення чаш, і ще чотири, які були розколоті вертикально, утворюючи скелетні маски, не схожі на жодні раніше задокументовані.

Хоча чаші з черепів з'являлися в похованнях еліти Ліанчжу і, можливо, мали ритуальне значення, маскоподібні творіння є унікальними.

Інші фрагменти кісток, такі як череп з отворами ззаду і сплощена щелепа, також виділяються як унікальні артефакти.

Елізабет Бергер, біоархеологиня з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, зазначила, що "найцікавішим і унікальним у цих знахідках є той факт, що ці оброблені людські кістки були по суті сміттям", що підтверджує ідею про те, що швидка урбанізація призвела до зміни уявлень людей про померлих.

Дослідники вважають, що ця зміна може відображати глибші соціальні перетворення в культурі Лянчжу, коли міста розширювалися, а громади ставали менш пов'язаними між собою. Велика кількість незавершених виробів з кісток свідчить про те, що людські останки не вважалися священними, що вказує на поступове відходження від традиційних родинних зв'язків.

