Маски и чаши из человеческих черепов: ученые рассказали о необычных находках на востоке Китая (фото)

На востоке Китая археологи нашли тысячи древних человеческих костей, некоторые из которых переделаны в чаши из черепов и маскообразные предметы. 5000-летние останки обнаружили разбросанными среди обломков керамики и костей животных, что вызвало вопросы о назначении этих необычных предметов.

Согласно исследованию кости происходят из культуры Лянчжу, которая развила один из древнейших известных городов в Восточной Азии между 3000 и 2500 годами до н. э. Многие из этих костей имели следы преднамеренного раскалывания, перфорации или полировки, что свидетельствует о том, что они были обработаны инструментами, а не просто выброшены, пишет Live Science.

Исследователи под руководством Джунмей Савада из Университета здоровья и социального обеспечения Ниигата в Японии изучили более 50 фрагментов человеческих костей, найденных в каналах и рвах пяти археологических памятников.

"Тот факт, что многие обработанные человеческие кости были незавершенными и выброшенными в каналы, свидетельствует об отсутствии уважения к умершим", — пояснил Савада.

Фото: Sawada et al., Scientific Reports (CC BY 4.0)

Самыми распространенными измененными останками были человеческие черепа. Команда идентифицировала четыре черепа, которые были разрезаны горизонтально для создания чаш, и еще четыре, которые были расколоты вертикально, образуя скелетные маски, не похожие ни на какие ранее задокументированные.

Хотя чаши из черепов появлялись в захоронениях элиты Лианчжу и, возможно, имели ритуальное значение, маскообразные творения являются уникальными.

Другие фрагменты костей, такие как череп с отверстиями сзади и уплощенная челюсть, также выделяются как уникальные артефакты.

Элизабет Бергер, биоархеолог из Калифорнийского университета в Риверсайде, отметила, что "самым интересным и уникальным в этих находках является тот факт, что эти обработанные человеческие кости были по сути мусором", что подтверждает идею о том, что быстрая урбанизация привела к изменению представлений людей об умерших.

Исследователи считают, что это изменение может отражать более глубокие социальные преобразования в культуре Лянчжу, когда города расширялись, а общины становились менее связанными между собой. Большое количество незавершенных изделий из костей свидетельствует о том, что человеческие останки не считались священными, что указывает на постепенное отхождение от традиционных родственных связей.

