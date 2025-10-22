Редкий момент: археологи нашли древнее захоронение военачальника в Южной Корее (фото)

Археологи из Южной Кореи объявили о находке, которая проливает свет на военное и культурное совершенство древнего королевства Силла. Под древним курганом в Кёнджу эксперты обнаружили останки военачальника, полностью одетого в доспехи, а также его лошадь.

Раскопки, проведенные Корейской службой охраны культурного наследия (KHS) в сотрудничестве с городскими властями Кёнджу, обнаружили деревянную гробницу, датируемую IV или V веком н. э. Внутри лежал скелет тридцатилетнего мужчины, окруженный доспехами, оружием, конным снаряжением и обломками позолоченной бронзовой короны, пишет Arkeonews.

Руководитель KHS Хэ Мин описал находку как "редкий момент, демонстрирующий общественности полный комплект доспехов командира Силлы для человека и лошади". Исследователи также нашли останки второго лица, которое, как считается, было слугой или подданным, похороненным в рамках церемониального жертвоприношения — практики, отражающей иерархический и ритуальный характер раннего общества Силлы.

Внутри лежал скелет мужчины возрастом около тридцати лет, окруженный доспехами, оружием, конным снаряжением и обломками позолоченной бронзовой короны. Фото: Yonhap

Эксперты из Института исследований культурного наследия Силлы отметили исключительную сохранность доспехов и уникальность материалов, из которых они изготовлены. Некоторые части были изготовлены из кожи, а не из железа, что свидетельствует о том, что мастера Силлы стремились достичь баланса между защитой и мобильностью, возможно, адаптируясь к изменениям в стратегии ведения боевых действий.

Доспехи для лошади, которые редко встречаются в таком состоянии, указывают на важность кавалерии. Исследователь Ли Мин-Хюнг отметил, что эти находки свидетельствуют не только о могуществе армии Силлы, но и о ее символической роли в утверждении королевской власти.

Не менее примечательными были фрагменты позолоченной бронзовой короны, обнаруженные в гробнице. По словам Ким Хун-Сука из Национального института культурного наследия Кёнджу, дизайн короны имеет общие черты с искусством Когурё, одного из других крупных ранних королевств Кореи. Это сходство свидетельствует о культурном взаимодействии и обмене между Силлой и ее соседями, что углубляет современное понимание взаимосвязанной истории региона.

Дизайн короны имеет общие черты с искусством Когуре, одного из других крупных ранних королевств Кореи Фото: Korea Heritage Service

Королевство Силла, которое процветало с 57 г. до н. э. до 935 г. н. э., было одним из трех королевств Кореи и в конце концов объединило большую часть полуострова. Его столица, Кёнджу, стала центром искусства, религии и инноваций — ее часто называют "музеем без стен" из-за многочисленных гробниц и храмов.

Недавно обнаруженное место подтверждает статус Кёнджу как важной связи с древним прошлым Кореи и предоставляет ценную информацию о том, как лидерство, вера и мастерство повлияли на развитие нации.

Совпадая с предстоящим саммитом АТЭС 2025 года в Кёнджу, Служба культурного наследия Кореи откроет место раскопок для посетителей с 27 октября по 1 ноября.

Посетители смогут увидеть доспехи командира, снаряжение для лошади и другие артефакты — это беспрецедентная возможность познакомиться с одной из древнейших военных элит Кореи. Хэ Мин отметил, что демонстрация этих реликвий — "это не просто выставка артефактов, это рассказ об идентичности, мастерстве и выносливости".

