Найдавніші зі знайдених у Європі: археологи виявили останки 46 видів тварин льодовикового періоду у Норвегії (фото)

На півночі Норвегії вчені виявили останки 46 видів тварин, що збереглися в гірській печері протягом приблизно 75 000 років. Скам'янілості дають рідкісну можливість поглянути на екосистему льодовикового періоду, що існувала задовго до того, як льодовики покрили більшу частину Скандинавії.

Дослідники з кількох норвезьких і британських установ вивчили відкладення з печери Арне Квам поблизу Кьопсвіка в муніципалітеті Нарвік. Вчені виявили тисячі фрагментів кісток ссавців, птахів і риб, які є найдавнішими з коли-небудь знайдених в європейській Арктиці, пише Arkeonews.

"Більшість слідів життя льодовикового періоду були знищені під час просування льодовиків", — пояснила Санне Боессенкул, професор еволюційної біології в Університеті Осло. "Ці відкладення в печері є рідкісним винятком". Команда ідентифікувала 46 таксонів, зокрема 23 видів птахів, 13 ссавців, 10 риб та кілька морських безхребетних та залишків рослин.

Команда ідентифікувала 46 таксонів, зокрема 23 видів птахів, 13 ссавців, 10 риб та кілька морських безхребетних та залишків рослин Фото: PNAS

Печеру Арне Квам, що є частиною більшої карстової системи Сторстейнхола, вперше помітили в 1990-х роках під час будівництва тунелю компанією Norcem (нині Heidelberg Materials). Розкопки, проведені Трондом Клунгетом Ледоеном з Університетського музею Бергена в період з 2021 по 2022 рік, виявили шари з морського ізотопного етапу 5а — теплішого періоду льодовикового періоду між 85 000 і 71 000 років тому.

Вчені виявили останки таких тварин, як білі ведмеді, моржі, тюлені, північні олені, арктичні лисиці та кити Фото:

Підвищене положення печери та дренаж захистили її від пізнішої льодовикової ерозії, що дозволило зберегти останки тварин, таких як білі ведмеді, моржі, тюлені, північні олені, арктичні лисиці та кити.

Кістки птахів 23 видів, зокрема морських птахів, таких як королівські гаги, та наземних птахів, таких як ворони та куріпки, вказують на тундровий ландшафт із сезонним морським льодом та відкритими прибережними районами.

Кістки птахів 23 видів вказують на тундровий ландшафт із сезонним морським льодом Фото:

Аналіз ДНК відіграв вирішальну роль в ідентифікації видів за фрагментами кісток. "Ми просіяли понад тисячу відер осаду", — пояснила Боессенкул. Традиційна остеологія дозволила ідентифікувати лише кілька фрагментів, тому команда використовувала ДНК-штрих-кодування та меташтрих-кодування для виявлення генетичних слідів і зіставлення їх із відомими видами.

Традиційна остеологія дозволила ідентифікувати лише кілька фрагментів Фото:

Цей метод дозволив отримати повнішу картину біорізноманіття льодовикового періоду. За словами палеонтологині Ганнеке Мейєр з Бергенського університету, яка не брала участі в дослідженні, комбінований підхід є "поворотним моментом" в арктичній палеонтології.

Печеру Арне Квам, що є частиною більшої карстової системи Сторстейнхола, вперше помітили в 1990-х роках Фото:

Дослідження також виявило, що багато представлених генетичних ліній зараз вимерли, що показує, як популяції льодовикового періоду іноді не могли пристосуватися до швидких кліматичних змін.

Це відкриття дає цінну інформацію про те, як арктичні екосистеми колись реагували на природні цикли потепління і що це означає для сучасної дикої природи. Як зазначила Боессенкул, "дізнавшись, як види пристосовувалися або зникали під час минулих кліматичних змін, ми можемо краще зрозуміти виклики, з якими стикаються сучасні арктичні тварини в умовах повторного потепління їхнього середовища".

