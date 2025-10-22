Древнейшие из найденных в Европе: археологи обнаружили останки 46 видов животных ледникового периода в Норвегии (фото)

На севере Норвегии ученые обнаружили останки 46 видов животных, сохранившихся в горной пещере в течение примерно 75 000 лет. Окаменелости дают редкую возможность взглянуть на экосистему ледникового периода, существовавшую задолго до того, как ледники покрыли большую часть Скандинавии.

Исследователи из нескольких норвежских и британских учреждений изучили отложения из пещеры Арне Квам вблизи Кёпсвика в муниципалитете Нарвик. Ученые обнаружили тысячи фрагментов костей млекопитающих, птиц и рыб, которые являются самыми древними из когда-либо найденных в европейской Арктике, пишет Arkeonews.

"Большинство следов жизни ледникового периода были уничтожены во время продвижения ледников", — пояснила Санне Боессенкул, профессор эволюционной биологии в Университете Осло. "Эти отложения в пещере являются редким исключением". Команда идентифицировала 46 таксонов, в том числе 23 вида птиц, 13 млекопитающих, 10 рыб и несколько морских беспозвоночных и остатков растений.

Команда идентифицировала 46 таксонов, в том числе 23 вида птиц, 13 млекопитающих, 10 рыб и несколько морских беспозвоночных и остатков растений Фото: PNAS

Пещеру Арне Квам, являющуюся частью более крупной карстовой системы Сторстейнхола, впервые заметили в 1990-х годах во время строительства тоннеля компанией Norcem (ныне Heidelberg Materials). Раскопки, проведенные Трондом Клунгетом Ледоеном из Университетского музея Бергена в период с 2021 по 2022 год, обнаружили слои из морского изотопного этапа 5а — более теплого периода ледникового периода между 85 000 и 71 000 лет назад.

Ученые обнаружили останки таких животных, как белые медведи, моржи, тюлени, северные олени, арктические лисы и киты Фото: Sam Walker

Повышенное положение пещеры и дренаж защитили ее от более поздней ледниковой эрозии, что позволило сохранить останки животных, таких как белые медведи, моржи, тюлени, северные олени, арктические лисы и киты.

Кости птиц 23 видов, в том числе морских птиц, таких как королевские гаги, и наземных птиц, таких как вороны и куропатки, указывают на тундровый ландшафт с сезонным морским льдом и открытыми прибрежными районами.

Кости птиц 23 видов указывают на тундровый ландшафт с сезонным морским льдом Фото: Trond Klungseth Lødøen

Анализ ДНК сыграл решающую роль в идентификации видов по фрагментам костей. "Мы просеяли более тысячи ведер осадка", — пояснила Боессенкул. Традиционная остеология позволила идентифицировать лишь несколько фрагментов, поэтому команда использовала ДНК-штрих-кодирование и меташтрих-кодирование для выявления генетических следов и сопоставления их с известными видами.

Традиционная остеология позволила идентифицировать лишь несколько фрагментов Фото: Sam Walker/Bournemouth University/PA Wire

Этот метод позволил получить более полную картину биоразнообразия ледникового периода. По словам палеонтолога Ханнеке Мейер из Бергенского университета, которая не участвовала в исследовании, комбинированный подход является "поворотным моментом" в арктической палеонтологии.

Пещеру Арне Квам, являющуюся частью более крупной карстовой системы Сторстейнхола, впервые заметили в 1990-х годах Фото: Aurélie Boilard

Исследование также обнаружило, что многие представленные генетические линии сейчас вымерли, что показывает, как популяции ледникового периода иногда не могли приспособиться к быстрым климатическим изменениям.

Это открытие дает ценную информацию о том, как арктические экосистемы когда-то реагировали на природные циклы потепления и что это означает для современной дикой природы. Как отметила Боессенкул, "узнав, как виды приспосабливались или исчезали во время прошлых климатических изменений, мы можем лучше понять вызовы, с которыми сталкиваются современные арктические животные в условиях повторного потепления их среды".

