Скрывал тайну 8 лет: поисковик рассказал властям, где нашел клад и избежал наказания (фото)
В Нижней Саксонии, Германия, обнаружили клад римских времен вблизи деревни Борсум. Находка включает примерно 450 серебряных монет, несколько слитков, золотой перстень и одну золотую монету, что делает ее одной из самых значительных римской эпохи в северной Германии.
Археологи из Государственного управления Нижней Саксонии по охране памятников (NLD) подтвердили, что клад был впервые обнаружен в 2017 году поисковиком с помощью металлоискателя, который в то время не сообщил об этом. Лишь недавно этот человек сообщил о находке местным органам власти, что привело к полномасштабному расследованию и официальным раскопкам, пишет Arkeonews.
В апреле 2025 года эксперты из NLD, органа охраны памятников округа Хильдесхайм и археологического отдела города вновь открыли место находки с участием ее первооткрывателя.
Их работа была направлена на восстановление всех сохранившихся артефактов и изучение первоначального места находки, которое было нарушено во время несанкционированных раскопок. Несмотря на потерю значительной части контекста места находки, исследователям удалось найти дополнительные монеты, завершив тем самым поиск клада.
Сейчас в NLD продолжается реставрация и анализ клада из Борсума. Специалисты исследуют монеты и состав металла, чтобы определить их точное происхождение и обстоятельства захоронения. Предварительные оценки свидетельствуют, что клад датируется периодом столкновений между римскими войсками и германскими племенами в Северной Европе.
Детальные металлургические и стилистические исследования вскоре помогут определить, где были отчеканены монеты и как они попали в этот регион, что будет способствовать более широкому пониманию римского влияния за пределами имперских границ.
Это дело также возобновило дискуссию об ответственном использовании металлоискателей в Германии. Поисковик, хотя сначала действовал незаконно, впоследствии прошел официальное обучение, организованное NLD. Власти решили не возбуждать уголовное дело из-за истечения срока давности.
В Нижней Саксонии для использования металлоискателей в археологических целях требуются официальные разрешения, гарантирующие надлежащее документирование и сохранность находок. Эксперты предупреждают, что несанкционированные раскопки могут уничтожить ценные исторические свидетельства — как это почти произошло с этой находкой.Важно
Серебряный клад из Борсума является важной частью археологического наследия северной Германии. Кроме своей материальной ценности, находка иллюстрирует сложные взаимоотношения между римлянами и местным населением в начале имперской эпохи.
