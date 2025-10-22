Скрывал тайну 8 лет: поисковик рассказал властям, где нашел клад и избежал наказания (фото)

В Нижней Саксонии, Германия, обнаружили клад римских времен вблизи деревни Борсум. Находка включает примерно 450 серебряных монет, несколько слитков, золотой перстень и одну золотую монету, что делает ее одной из самых значительных римской эпохи в северной Германии.

Археологи из Государственного управления Нижней Саксонии по охране памятников (NLD) подтвердили, что клад был впервые обнаружен в 2017 году поисковиком с помощью металлоискателя, который в то время не сообщил об этом. Лишь недавно этот человек сообщил о находке местным органам власти, что привело к полномасштабному расследованию и официальным раскопкам, пишет Arkeonews.

В апреле 2025 года эксперты из NLD, органа охраны памятников округа Хильдесхайм и археологического отдела города вновь открыли место находки с участием ее первооткрывателя.

Их работа была направлена на восстановление всех сохранившихся артефактов и изучение первоначального места находки, которое было нарушено во время несанкционированных раскопок. Несмотря на потерю значительной части контекста места находки, исследователям удалось найти дополнительные монеты, завершив тем самым поиск клада.

эксперты из NLD вновь открыли место находки с участием ее первооткрывателя Фото: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensik

Сейчас в NLD продолжается реставрация и анализ клада из Борсума. Специалисты исследуют монеты и состав металла, чтобы определить их точное происхождение и обстоятельства захоронения. Предварительные оценки свидетельствуют, что клад датируется периодом столкновений между римскими войсками и германскими племенами в Северной Европе.

Детальные металлургические и стилистические исследования вскоре помогут определить, где были отчеканены монеты и как они попали в этот регион, что будет способствовать более широкому пониманию римского влияния за пределами имперских границ.

Эксперты предупреждают, что несанкционированные раскопки могут уничтожить ценные исторические свидетельства — как это почти произошло с этой находкой Фото: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensik

Это дело также возобновило дискуссию об ответственном использовании металлоискателей в Германии. Поисковик, хотя сначала действовал незаконно, впоследствии прошел официальное обучение, организованное NLD. Власти решили не возбуждать уголовное дело из-за истечения срока давности.

В Нижней Саксонии для использования металлоискателей в археологических целях требуются официальные разрешения, гарантирующие надлежащее документирование и сохранность находок. Эксперты предупреждают, что несанкционированные раскопки могут уничтожить ценные исторические свидетельства — как это почти произошло с этой находкой.

Серебряный клад из Борсума является важной частью археологического наследия северной Германии. Кроме своей материальной ценности, находка иллюстрирует сложные взаимоотношения между римлянами и местным населением в начале имперской эпохи.

Ранее Фокус писал о древних домах, которым более 11 000 лет. Археологи обнаружили их в Турции во время раскопок Карахан-Тепе.

Также мы рассказывали о древней солеварню мая, которую обнаружили археологи. ее нашли под водами лагуны Пунта-Икакос на юге Белиза.