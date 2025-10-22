Приховував таємницю 8 років: пошуковець розповів владі, де знайшов скарб та уникнув покарання (фото)

У Нижній Саксонії, Німеччина, виявили скарб римських часів поблизу села Борсум. Знахідка включає приблизно 450 срібних монет, кілька злитків, золотий перстень і одну золоту монету, що робить її однією з найзначніших римської епохи у північній Німеччині.

Археологи з Державного управління Нижньої Саксонії з охорони пам'яток (NLD) підтвердили, що скарб був вперше виявлений у 2017 році пошуковцем за допомогою металошукача, який на той час не повідомив про це. Лише нещодавно ця особа повідомила про знахідку місцеві органи влади, що призвело до повномасштабного розслідування та офіційних розкопок, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У квітні 2025 року експерти з NLD, органу охорони пам'яток округу Гільдесгайм та археологічного відділу міста знову відкрили місце знахідки за участю її першовідкривача.

Відео дня

Їхня робота була спрямована на відновлення всіх збережених артефактів та вивчення первісного місця знахідки, яке було порушене під час несанкціонованих розкопок. Попри втрату значної частини контексту місця знахідки, дослідникам вдалося віднайти додаткові монети, завершивши тим самим пошук скарбу.

експерти з NLD знову відкрили місце знахідки за участю її першовідкривача Фото:

Зараз у NLD триває реставрація та аналіз скарбу з Борсума. Фахівці досліджують монети та склад металу, щоб визначити їх точне походження та обставини поховання. Попередні оцінки свідчать, що скарб датується періодом зіткнень між римськими військами та германськими племенами в Північній Європі.

Детальні металургійні та стилістичні дослідження незабаром допоможуть визначити, де були викарбувані монети і як вони потрапили в цей регіон, що сприятиме ширшому розумінню римського впливу за межами імперських кордонів.

Експерти попереджають, що несанкціоновані розкопки можуть знищити цінні історичні свідчення — як це майже сталося з цією знахідкою Фото:

Ця справа також поновила дискусію про відповідальне використання металошукачів у Німеччині. Пошуковець, хоча спочатку діяв незаконно, згодом пройшов офіційне навчання, організоване NLD. Влада вирішила не порушувати кримінальну справу через закінчення терміну давності.

У Нижній Саксонії для використання металошукачів в археологічних цілях потрібні офіційні дозволи, що гарантують належне документування та збереження знахідок. Експерти попереджають, що несанкціоновані розкопки можуть знищити цінні історичні свідчення — як це майже сталося з цією знахідкою.

Важливо

Лежала на горі золота й срібла: незвичайне відкриття у Таїланді (фото)

Срібний скарб з Борсума є важливою частиною археологічної спадщини північної Німеччини. Окрім своєї матеріальної цінності, знахідка ілюструє складні взаємовідносини між римлянами та місцевим населенням на початку імперської епохи.

Раніше Фокус писав про древні будинки, яким понад 11 000 років. Археологи виявили їх у Туреччині під час розкопок Карахан-Тепе.

Також ми розповідали про древню солеварню мая, яку виявили археологи. її знайшли під водами лагуни Пунта-Ікакос на півдні Белізу.