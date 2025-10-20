Заклали основи цивілізації: археологи знайшли будинки перших людей (фото)

У Туреччині археологи виявили одне з найдетальніших свідчень про ранні поселення людей, які коли-небудь знаходили. Під час розкопок на стародавньому місці Карахан-Тепе в регіоні Шанлиурфа вчені знайшли понад 30 підземних будинків віком понад 11 000 років.

Під керівництвом професора Неджмі Карула зі Стамбульського університету вчені знайшли складну мережу помешкань, яка заповнює прогалину між монументальними ритуальними центрами та повсякденним побутом, пише Arkeonews.

Знахідки свідчать про те, що ті самі люди, які побудували символічні кам'яні стовпи неолітичних святилищ, також жили поблизу. За словами Карула, проєкт має на меті реконструювати, як співіснували соціальне та духовне життя в цих найдавніших відомих громадах.

Карахан-Тепе є винятковим завдяки своїй архітектурі — серії взаємопов'язаних підземних будинків, частково або повністю висічених у твердій скельній породі. Кожна споруда, зазвичай розміром від трьох до шести метрів у діаметрі, розташована у кластері, що нагадував візерунок стільникового меду.

Всередині були вогнища, відсіки для зберігання та кам'яні підлоги, збережені під шарами навмисно засипаного ґрунту.

Як пояснив Карул, це були міцні будинки, які служили як для повсякденного життя, так і для спілкування громади. Нерівномірні овальні конструкції свідчать про те, що ранні люди вже експериментували з просторовим плануванням задовго до появи офіційної архітектури.

Археологи також виявили символічні елементи всередині будинків. Стоячі камені, розміщені всередині декількох осель, вказують на те, що житлові приміщення мали не тільки практичне значення, а й духовне.

Коли будинки були пізніше покинуті, мешканці навмисно заповнили їх землею і повалили стовпи — жест, який, як вважається, ознаменував кінець проживання або ритуальне закриття.

Зараз ведуться реставраційні роботи, спрямовані на повторне складання фрагментованих частин стін і каменів, що допоможе дослідникам уявити, як священне і побутове життя перепліталися в неолітичній Анатолії.

Учені знайшли понад 30 підземних будинків віком понад 11 000 років Фото: Getty Images

Знахідки малюють яскраву картину повсякденного життя. Вогнища забезпечували тепло і місця для приготування їжі, а жорна і плоскі платформи вказують на переробку їжі. Невеликі ніші, висічені в скельних стінах, ймовірно, використовувалися для зберігання інструментів, зерна або сушених рослин.

Компактна підземна конструкція допомагала регулювати температуру впродовж року, що свідчить про адаптацію і винахідливість. Щільність цих будинків вказує на тісне суспільство, в якому співпраця була життєво важливою для виживання.

Аналіз ґрунту зсередини житла розкриває те, чим харчувалися мешканці. За допомогою флотації — процесу, що дозволяє відокремити мікроскопічні залишки рослин — дослідники виявили сліди диких зернових та бобових культур, що свідчить про перші кроки до одомашнення рослин.

Ці залишки, знайдені на точильних інструментах, є доказом того, що мешканці Карахан-Тепе експериментували з виробництвом їжі, що було ключовим переходом від збиральництва до землеробства.

На відміну від суто церемоніального місця Гебеклі-Тепе, Карахан-Тепе демонструє домашні корені цивілізації. Його будинки відображають момент, коли люди почали утворювати постійні спільноти, зосереджені навколо спільної праці, вірувань та їжі. "Вивчаючи ці будинки, — зазначає Карул, — ми вивчаємо самий початок людського суспільства — момент, коли люди вперше почали жити разом на постійній основі".

Відкриття в Карахан-Тепе додають важливий вимір до історії регіону Таш-Тепелер. Під монументальними колонами та різьбленнями лежать свідчення про побутовий світ неоліту.

У міру продовження досліджень кожна кам'яна поверхня та збережена вогнищева яма сприяють глибшому розумінню того, як ранні люди перетворили просте виживання на організоване суспільне життя, заклавши основу цивілізації.

Раніше Фокус писав про стародавнє поселення, яке виявили у Туреччині. Місце розкопок, розташоване в гористій місцевості в провінції Адіяман, датується IV століттям н. е.

Також ми розповідали про рідкісний артефакт, знайдений у античній виноробні в Туреччині. Під час розкопок у Батонеї археологи виявили вирізьблений кам'яний жолоб у формі голови лева.