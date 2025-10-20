Заложили основы цивилизации: археологи нашли дома первых людей (фото)

В Турции археологи обнаружили одно из самых детальных свидетельств о ранних поселениях людей, которые когда-либо находили. Во время раскопок на древнем месте Карахан-Тепе в регионе Шанлыурфа ученые нашли более 30 подземных домов возрастом более 11 000 лет.

Под руководством профессора Неджми Карула из Стамбульского университета ученые нашли сложную сеть помещений, которая заполняет пробел между монументальными ритуальными центрами и повседневным бытом, пишет Arkeonews.

Находки свидетельствуют о том, что те же люди, которые построили символические каменные столбы неолитических святилищ, также жили поблизости. По словам Карула, проект имеет целью реконструировать, как сосуществовали социальная и духовная жизнь в этих древнейших известных общинах.

Карахан-Тепе является исключительным благодаря своей архитектуре — серии взаимосвязанных подземных домов, частично или полностью высеченных в твердой скальной породе. Каждое сооружение, обычно размером от трех до шести метров в диаметре, расположено в кластере, напоминающем узор сотового меда.

Внутри были очаги, отсеки для хранения и каменные полы, сохраненные под слоями намеренно засыпанного грунта.

Как объяснил Карул, это были прочные дома, которые служили как для повседневной жизни, так и для общения общины. Неравномерные овальные конструкции свидетельствуют о том, что ранние люди уже экспериментировали с пространственной планировкой задолго до появления официальной архитектуры.

Археологи также обнаружили символические элементы внутри домов. Стоячие камни, размещенные внутри нескольких жилищ, указывают на то, что жилые помещения имели не только практическое значение, но и духовное.

Когда дома были позже покинуты, жители намеренно заполнили их землей и повалили столбы — жест, который, как считается, ознаменовал конец проживания или ритуальное закрытие.

Сейчас ведутся реставрационные работы, направленные на повторную сборку фрагментированных частей стен и камней, что поможет исследователям представить, как священная и бытовая жизнь переплетались в неолитической Анатолии.

Ученые нашли более 30 подземных домов возрастом более 11 000 лет Фото: Getty Images

Находки рисуют яркую картину повседневной жизни. Очаги обеспечивали тепло и места для приготовления пищи, а жернова и плоские платформы указывают на переработку пищи. Небольшие ниши, высеченные в скальных стенах, вероятно, использовались для хранения инструментов, зерна или сушеных растений.

Компактная подземная конструкция помогала регулировать температуру в течение года, что свидетельствует об адаптации и изобретательности. Плотность этих домов указывает на тесное общество, в котором сотрудничество было жизненно важным для выживания.

Анализ почвы изнутри жилища раскрывает то, чем питались жители. С помощью флотации — процесса, позволяющего отделить микроскопические остатки растений — исследователи обнаружили следы диких зерновых и бобовых культур, что свидетельствует о первых шагах к одомашниванию растений.

Эти остатки, найденные на точильных инструментах, являются доказательством того, что жители Карахан-Тепе экспериментировали с производством пищи, что было ключевым переходом от собирательства к земледелию.

В отличие от чисто церемониального места Гебекли-Тепе, Карахан-Тепе демонстрирует домашние корни цивилизации. Его дома отражают момент, когда люди начали образовывать постоянные сообщества, сосредоточенные вокруг совместного труда, верований и пищи. "Изучая эти дома, — отмечает Карул, — мы изучаем самое начало человеческого общества — момент, когда люди впервые начали жить вместе на постоянной основе".

Открытия в Карахан-Тепе добавляют важное измерение к истории региона Таш-Тепелер. Под монументальными колоннами и резьбой лежат свидетельства о бытовом мире неолита.

По мере продолжения исследований каждая каменная поверхность и сохранившаяся очаговая яма способствуют более глубокому пониманию того, как ранние люди превратили простое выживание в организованную общественную жизнь, заложив основу цивилизации.

