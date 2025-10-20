Лежала на горі золота й срібла: незвичайне відкриття у Таїланді (фото)

У Таїланді під однією з найстаріших статуй лежачого Будди археологи виявили скраб. Відкриття відбулося під час консерваційних робіт, спрямованих на збереження храму в провінції Накхонратчасіма.

Під час реставраційних робіт, спрямованих на боротьбу з підземною вологістю в пам'ятнику з пісковику, команда з Департаменту образотворчих мистецтв Таїланду виявила керамічний контейнер, закопаний на глибині близько 1,3 метра, пише Arkeonews.

Дослідники знайшли 33 предмети, зокрема золоті кільця, срібні сережки та бронзові прикраси, які, як вважається, датуються періодом Двараваті (VI–XI століття н. е.).

За словами генерального директора Департаменту образотворчого мистецтва Паномбута Чантрачоте, перша знахідка привела до подальших розкопок.

Дослідники знайшли 33 предмети, зокрема золоті кільця, срібні сережки та бронзові прикраси Фото: Thailand’s Fine Arts Department

Незабаром вчені виявили додаткові реліквії, виготовлені із золота, свинцю та олов'яно-свинцевого сплаву, відомого як "чин".

Також археологи знайшли три металеві листи з рельєфним зображенням Будди, що демонструють надзвичайну майстерність древніх ремісників Двараваті.

Серед знахідок виділяється прямокутний золотий лист шириною 8 сантиметрів і висотою 12,5 сантиметрів, на якому зображений Будда у вітарка-мудрі, жесті навчання.

Зображення відрізняється витонченими художніми деталями — від німба і подовжених мочок вух до витончено драпірованої мантії.

Інший вигнутий свинцевий лист зображує стоячого Будду в оточенні слуг, що нагадує мистецтво в стилі Двараваті, яке можна побачити у Ват Пхра Патон в Накхон Патом.

Археологи також знайшли кілька крихких металевих листів біля голови Будди, які, ймовірно, були священними підношеннями під час спорудження статуї понад тисячу років тому.

Експерти зазначають, що техніка репуссе — кування металу зі зворотного боку для створення рельєфних зображень — вимагає точності та майстерності.

Ці металеві вироби не тільки відображають технічну досконалість епохи Двараваті, але й її глибокий духовний символізм.

Цивілізація Двараваті, яка процвітала в центральному і північно-східному Таїланді, відіграла ключову роль у поширенні буддизму та формуванні раннього мистецтва Південно-Східної Азії.

Розміщення цих підношень під лежачим Буддою могло бути ритуальним актом, спрямованим на освячення пам'ятника та прохання духовного захисту.

Після розкопок усі артефакти передали до Національного музею Пхімай, де фахівці проводять очищення, каталогізацію та аналізують знахідки.

Генеральний директор Паномбут зазначив, що артефакти дають безцінне уявлення про еволюцію буддійського мистецтва в Таїланді та його культурну спадкоємність впродовж століть.

Ця знахідка зміцнює зв'язок між сучасною ідентичністю Таїланду та його давнім минулим. Лежачий Будда у Ват Тхаммачак Сема Рам тепер є не тільки символом відданості, але й сховищем історії, що поєднує віру, мистецтво та культурну спадщину.

