Сімейний бізнес мая: археологи знайшли древню солеварню у Белізі (фото)

На півдні Белізу археологи виявили надзвичайно добре збережене поселення мая, які займалися виробництвом солі. Приховане під водами лагуни Пунта-Ікакос понад тисячу років, це місце дає рідкісне уявлення про те, як сім'ї мая виробляли та торгували сіллю.

Дослідники, очолювані доктором Хізер Маккіллоп і доктором Е. Корі Сіллсом, виявили ціле прибережне поселення, присвячене виробництву солі. Знахідки вчених ставлять під сумнів давні уявлення про "невидимі місця" мая і складність морської торгівлі в цьому регіоні, пише Arkeonews.

Під час розкопок на місці, названому Чо-ок Айін, археологи знайшли повний комплекс житлових будівель, збережений під товстими шарами мангрового торфу. Вчені розкопали 56 стовпів з твердої деревини та три стовпи з пальми пальметто, що окреслювали чотири дерев'яні споруди.

За словами доктора Маккіллоп, таке збереження дерев'яних будівель у лагуні Пунта-Ікакос "не було виявлено в інших місцях узбережжя Белізу та Юкатану", що дозволило археологам вивчити матеріали, які рідко зберігаються впродовж століть.

Фото: McKillop & Sills, 2025, Ancient Mesoamerica

У традиційній археології поселення мая часто виявляють за допомогою досліджень курганів і сканування лідаром, які дозволяють ідентифікувати кам'яні залишки.

Однак дерев'яні житла з стовпами і солом'яною покрівлею, типові для прибережних і сільських громад, як правило, повністю розкладаються, не залишаючи слідів, які можна було б виявити сучасними методами дослідження.

Ці так звані "невидимі місця" довгий час були відсутні в моделях населення, що давало неповне уявлення про життя в давнину. У Чо-ок Айін картографування виявило чотири будівлі: житло, дві кухні для виробництва солі та четверту, яка використовувалася для виварювання солі.

Процес полягав у фільтруванні води з лагуни через багаті на сіль відкладення, а потім кип'ятінні її в глиняних посудинах до утворення кристалів — техніка, порівнянна із сучасним виробництвом солі в Сакапуласі, Гватемала.

Сіль відігравала важливу роль у світі мая, слугуючи не тільки для консервування їжі, а й як товар для торгівлі та, можливо, як форма валюти.

Сільничі виробництва Пейнс-Крік, до яких належить Чо-ок Айін, були частиною розгалуженої мережі, що постачала сіль містам у внутрішніх районах.

Дослідники виявили фрагменти кераміки, глиняні лійки та інструменти, пов'язані з кип'ятінням розсолу. "Тут мая виробляли соляні брикети для торгівлі", пояснив доктор Маккіллоп, зазначивши, що вони, ймовірно, обмінювали їх з внутрішніми громадами на кукурудзу, обсидіан і кераміку.

Артефакти з цього місця свідчать, що його мешканці були частиною далекосяжних торгівельних мереж. Кераміка з долини річки Беліз, обсидіан з високогір'я Гватемали, крем'яні інструменти з півночі Белізу та фрагмент нефритової сокири з долини річки Мотагуа вказують на зв'язки по всій Мезоамериці.

Інші предмети, такі як окарини, що використовувалися в ритуалах, і весла для каное, свідчать про те, що повсякденне життя поєднувало виробництво, торгівлю та духовні практики. Радіовуглецеве датування вказує на будівництво комплексу між 650 і 700 роками н. е., а докази свідчать про те, що там жила і працювала невелика родина.

Виняткова збереженість Чо-ок Айін дає не лише уявлення про виробництво солі мая — вона переосмислює те, як археологи оцінюють чисельність населення та розуміють життя на узбережжі.

Без підводної консервації такі об'єкти залишалися б непоміченими, що посилювало б хибні уявлення про те, де і як жили мая.

Відкриття Чо-ок Айін розширює археологічні дані, демонструючи, що дерев'яні будинки та скромні поселення були ключовими компонентами економіки мая.

Як зазначив доктор Маккіллоп, "невидимі пам'ятки, такі як Чо-ок Айін, нагадують нам, що навіть найпростіші споруди можуть містити надзвичайні історії про стійкість, інновації та зв'язки".

