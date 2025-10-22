В Турции нашли клинописные таблички и печати неизвестного хеттского принца: артефактам 3500 лет (фото)

На юге Турции археологи обнаружили клинописные таблички и оттиски печатей, которые, как считается, принадлежат неизвестному хеттскому принцу. Эти 3500-летние артефакты, найденные в руинах сожженного административного здания, связывают две мощные цивилизации бронзового века — митаннийскую и хеттскую.

Исследование, проведенное в рамках проекта "Наследие для будущего", возглавлял профессор доктор Мурат Акар из Университета Хатай Мустафа Кемаль. По словам министра Мехмета Нури Эрсоя, эта находка добавляет важную главу к пониманию того, как древняя Анатолия функционировала на перекрестке империй, пишет Arkeonews.

Раскопки обнаружили таблички в толстом слое обугленных обломков, что свидетельствует о том, что поселение, вероятно, было уничтожено в результате катастрофического пожара. Несмотря на повреждения, таблички остались в отличном состоянии, что позволило ученым перевести подробные записи о производстве мебели, распределении продуктов и управлении рабочей силой.

Эти документы, написанные на аккадском языке, проливают свет на бюрократическую структуру династии Идрими, вассального государства империи Митанни. Данные отражают сложную систему регионального управления и торговых сетей, которые простирались по северной Сирии и Анатолии.

Документы, написанные на аккадском языке, проливают свет на бюрократическую структуру династии Идрими Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

В другом слое места раскопок археологи обнаружили оттиски печатей с именем и эмблемой ранее неизвестного хеттского принца. Эти печати, использовавшиеся для удостоверения официальной корреспонденции, изображают мифологические сцены, такие как Бога Бури, сражающегося с крылатыми зверями — символическое изображение божественной силы, центральной для хеттской религии.

Вместе эти находки проливают свет на период культурного перехода, показывая, как административные традиции Митанны постепенно сливались с расширяющимся государственным аппаратом хеттов.

В другом слое места раскопок археологи обнаружили оттиски печатей с именем и эмблемой ранее неизвестного хеттского принца Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Место, известное сегодня как Аччана-Гьоюк, а исторически — как Алалах, служило важным центром, соединявшим Анатолию, Месопотамию и Левант. Сосуществование артефактов Митанны и хеттов показывает, как город переходил от одной имперской сферы влияния к другой, сохраняя при этом свое стратегическое значение. Археологи планируют сохранить и оцифровать вновь найденные таблички и печати, а затем выставить их в Археологическом музее Хатай.

Эксперты считают, что эти находки не только улучшают понимание дипломатии и религии позднего бронзового века, но и демонстрируют роль Турции в сохранении мирового наследия.

