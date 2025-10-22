У Туреччині знайшли клинописні таблички та печатки невідомого хетського принца: артефактам 3500 років (фото)

На півдні Туреччини археологи виявили клинописні таблички та відбитки печаток, які, як вважається, належать невідомому хетському принцу. Ці 3500-річні артефакти, знайдені в руїнах спаленої адміністративної будівлі, пов'язують дві могутні цивілізації бронзової доби — мітаннійську та хетську.

Дослідження, проведене в рамках проєкту "Спадщина для майбутнього", очолював професор доктор Мурат Акар з Університету Хатай Мустафа Кемаль. За словами міністра Мехмета Нурі Ерсоя, ця знахідка додає важливу главу до розуміння того, як стародавня Анатолія функціонувала на перехресті імперій, пише Arkeonews.

Розкопки виявили таблички в товстому шарі обвуглених уламків, що свідчить про те, що поселення, ймовірно, було знищено в результаті катастрофічної пожежі. Попри пошкодження, таблички залишилися в чудовому стані, що дозволило вченим перекласти докладні записи про виробництво меблів, розподіл продуктів та управління робочою силою.

Ці документи, написані аккадською мовою, проливають світло на бюрократичну структуру династії Ідрімі, васальної держави імперії Мітанні. Дані відображають складну систему регіонального управління та торгівельних мереж, що простягалися по північній Сирії та Анатолії.

Документи, написані аккадською мовою, проливають світло на бюрократичну структуру династії Ідрімі Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

В іншому шарі місця розкопок археологи виявили відбитки печаток з ім'ям та емблемою раніше невідомого хетського принца. Ці печатки, що використовувалися для засвідчення офіційної кореспонденції, зображують міфологічні сцени, такі як Бога Бурі, що бореться з крилатими звірами — символічне зображення божественної сили, центральної для хетської релігії.

Разом ці знахідки проливають світло на період культурного переходу, показуючи, як адміністративні традиції Мітанни поступово зливалися з розширюваним державним апаратом хетів.

В іншому шарі місця розкопок археологи виявили відбитки печаток з ім'ям та емблемою раніше невідомого хетського принца Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Місце, відоме сьогодні як Аччана-Гьоюк, а історично — як Алалах, слугувало важливим центром, що з'єднував Анатолію, Месопотамію та Левант. Співіснування артефактів Мітанни та хетів показує, як місто переходило від однієї імперської сфери впливу до іншої, зберігаючи при цьому своє стратегічне значення. Археологи планують зберегти та оцифрувати новознайдені таблички та печатки, а потім виставити їх в Археологічному музеї Хатай.

Експерти вважають, що ці знахідки не тільки покращують розуміння дипломатії та релігії пізньої бронзової доби, але й демонструють роль Туреччини у збереженні світової спадщини.

Раніше Фокус писав про стародавнє поселення, яке виявили у Туреччині. Місце розкопок, розташоване в гористій місцевості в провінції Адіяман, датується IV століттям н. е.

Також ми розповідали про скарби, які знайшли під статую Будди у Таїланді. Відкриття відбулося під час консерваційних робіт, спрямованих на збереження храму в провінції Накхонратчасіма.