Ховався від людей 3000 років: на балтійському узбережжі Польщі знайшли рідкісний артефакт (фото)

На балтійському узбережжі Польщі нещодавно виявили кинджал гальштатської культури, якому майже 3000 років. Артефакт знайшли, коли обвалилася частина скелі, оголивши зброю, яку експерти описують як один з найвишуканіших зразків раннього європейського металообробного мистецтва.

Кинджал знайшли поблизу Камен-Поморського в Західній Поморській області місцеві краєзнавці Яцек Уковський та Катажина Гердзік, які помітили покритий глиною предмет серед уламків, вимитих на берег, пише Arkeonews.

Розуміючи значення артефакту, вони зв'язалися з доктором Гжегожем Куркою, директором Музею історії Каменської землі, який забезпечив місце для дослідження. Пізніше музей високо оцінив відповідальні дії пари, зазначивши, що без їхнього втручання кинджал міг би бути втрачений у морі або потрапити до приватних колекціонерів.

За словами доктора Курки, 24-сантиметровий артефакт покритий геометричними та небесними мотивами, зокрема півмісяцями та хрестами, які можуть зображати сузір'я або сонячні символи. "Це справжній витвір мистецтва — красиво прикрашений і надзвичайно високої якості", — заявив вчений.

Експерти припускають, що гравіювання вказують на те, що кинджал, ймовірно, був церемоніальним і використовувався в ритуалах, пов'язаних з ранніми індоєвропейськими віруваннями. Однак збалансовані пропорції та міцна структура також вказують на те, що він міг належати високопоставленому воїну, символізуючи як соціальний статус, так і божественну приналежність.

Наразі проводяться додаткові лабораторні аналізи для визначення складу сплаву та технологій виготовлення кинджала. Дослідники сподіваються, що це допоможе з'ясувати, чи був він виготовлений місцевими майстрами, чи імпортований торговими шляхами залізної доби, що з'єднували Центральну Європу та Балтійський регіон.

Доктор Курка припустив, що майстерність виготовлення може вказувати на південноєвропейське походження — можливо, північна Італія, Австрія або Балкани — регіони, відомі своїми розвиненими металургійними традиціями в період Гальштату (800–450 рр. до н. е.).

Наразі фахівці з консервації зі Щецина зберігають цей предмет у контрольованих умовах. Хоча точне місце знахідки залишається невідомим, щоб запобігти розкраданню, музей планує включити кинджал у майбутні виставки.

Експерти зазначають, що ця знахідка дає рідкісне уявлення про мистецтво, торгівлю та ритуальне життя залізного віку в Північній Європі. Як підсумували представники музею, кинджал не тільки демонструє виняткову майстерність стародавніх майстрів, але й розкриває глибокі культурні зв'язки між Балтійським регіоном та ширшим стародавнім світом.

