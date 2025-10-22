Древнейшая среди всех найденных: археологи нашли 5000-летнюю фигурку тигра на севере Ирана (фото)

В Ярим-Тепе на севере Ирана археологи обнаружили, возможно, самое древнее известное художественное изображение тигра — керамическую фигурку возрастом 5000 лет. Этот предмет демонстрирует то, как древние общины региона воспринимали этого грозного хищника и отражали его присутствие в раннем искусстве.

Исследование, проведенное Генри П. Колберном из Брин-Моур-Колледжа, сосредоточено на небольшой красно-коричневой фигурке, раскрашенной темными полосами, пишет Arkeonews.

Артефакт обнаружили в 1960 году во время раскопок в Ярим-Тепе, вблизи современного Гонбад-е-Кавуса в иранской провинции Голестан — исторической территории обитания ныне вымершего каспийского тигра(Panthera tigris virgata).

Фигурка, которую позже, в 1963 году, добавили в коллекцию Музея искусств Метрополитен, имеет длину около восьми сантиметров. Хотя сохранились только грудь, шея и часть головы, по словам Колберна, четкие нарисованные полосы позволяют однозначно идентифицировать животное как тигра.

Колберн датировал фигурку между 3500 и 3100 годами до н. э., отнеся ее к позднему халколиту. Если эта датировка правильна, фигурка из Ярим-Тепе почти на три тысячи лет предшествует всем другим известным изображениям тигров в иранском искусстве.

Ранее считалось, что изображения тигров появились только во времена Сасанидской империи (III-VII века н. э.), когда королевские охоты и символы власти с тиграми стали распространенными в металлообработке и придворном искусстве.

Колберн предполагает, что фигурка могла иметь культурное или символическое значение в общине, которая ее создала. Хотя ее точная функция неизвестна, ученый предполагает, что артефакт был маркером местной идентичности или духовных верований.

еалистическое изображение свидетельствует о том, что его автор, вероятно, наблюдал за животным собственными глазами, а не полагался на чужие рассказы или художественные традиции других регионов Фото: Public Domain

Эта находка также добавляет экологического контекста: древние горные леса, расположенные между горами Альборз и Каспийским морем, были богаты дикими животными, такими как благородный олень, дикий кабан и тигр — виды, которые выживали там до начала XX века. Реалистичное изображение свидетельствует о том, что его автор, вероятно, наблюдал за животным собственными глазами, а не полагался на чужие рассказы или художественные традиции других регионов.

Сравнительные халколитические памятники, такие как Шах-Тепе, Туренг-Тепе и Тепе-Хиссар, дали подобную керамику, но без сопоставимых изображений животных, что делает находку в Ярим-Тепе уникальной в доисторической истории Ирана. Помимо археологической ценности, фигурка дает подсказки о том, как тигр впоследствии стал частью персидской культуры как символ силы и героизма.

Этот мотив сохраняется в литературе, например в "Шахнаме" Фердоуси, где легендарный герой Рустам описан в плаще из тигровой кожи, который называется бабр-е баян. Колберн считает, что находка в Ярим-Тепе может быть ранней формой этой древней культурной ассоциативной связи.

Это исследование переосмысливает понимание учеными происхождения символики тигра в иранском искусстве. Вместо того чтобы быть заимствованной из Центральной Азии или долины Инда, такая символика могла возникнуть из местных традиций, коренящихся в древней Гиркании.

