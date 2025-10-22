Нові відкриття у римському форті: археологи виявили цінні артефакти (фото)

Під час розкопок форту Бременіум у Нортумберленді, Англія, археологи виявили сотні артефактів, які проливають нове світло на те, як солдати й цивільні жили на римському кордоні майже два тисячоліття тому.

Форт Бременіум був побудований близько 80 року н. е. для захисту ключової ділянки Дере-стріт — головної військової дороги, що з'єднувала Йорк з Корбріджем і простягалася на північ від Адріанового валу, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Форт мав типову римську "карткову" планування, з оборонними ровами та кам'яними стінами, що оточували територію площею понад п'ять акрів. Впродовж століть він був домівкою для декількох римських допоміжних підрозділів, зокрема Першої когорти лінгонів, Першої когорти далматів, а пізніше — Першої когорти вардулів.

Відео дня

Недавні розкопки, проведені Редесдейлською археологічною групою (RAG) за підтримки Фонду спадщини Національної лотереї, виявили велику колекцію артефактів. Серед знахідок були військові предмети, такі як наконечник списа та свинцеві кулі для пращі.

Вчені також знайшли вишуканий посуд, включаючи самійську кераміку, чорну поліровану кераміку, сіру кераміку та фрагменти амфори, імпортованої з північної Іспанії, яка, як вважається, колись містила оливкову олію. Окрім цього, археологи виявили особисті та декоративні предмети, такі як брошки у формі дельфінів, гравіровані дорогоцінні камені, вотивну масляну лампу та свинцеву печатку, яка використовувалася для офіційних документів.

Ц знахідки не тільки поглиблюють розуміння римського військового життя, але й посилюють участь громади у збереженні культурної спадщини Фото:

За словами Кріса Джонса, співробітника відділу історичного середовища Управління національного парку Нортумберленд, ці знахідки не тільки поглиблюють розуміння римського військового життя, але й посилюють участь громади у збереженні культурної спадщини.

"Археологія Хай-Рочестера продовжує розкривати свої таємниці, і надихає бачити, як так багато людей різного віку беруть участь у розкритті їхньої спільної спадщини", — сказав Джонс.

Важливо

У Туреччині знайшли клинописні таблички та печатки невідомого хетського принца: артефактам 3500 років (фото)

"Такі проєкти, що реалізуються за ініціативою громади, допомагають нам краще зрозуміти одне з найважливіших місць у Національному парку та покращити поради, які ми даємо фермерам і землевласникам, які доглядають за ним".

Раніше Фокус писав про те, як археологи виявили останки 46 видів тварин льодовикового періоду у Норвегії. Дослідники з кількох норвезьких і британських установ вивчили відкладення з печери Арне Квам поблизу Кьопсвіка.

Також ми розповідали про рідкісний артефакт, який виявили у Польщі. Мова йде про кинджал гальштатської культури, якому майже 3000 років.