Новые открытия в римском форте: археологи обнаружили ценные артефакты (фото)
Во время раскопок форта Бремениум в Нортумберленде, Англия, археологи обнаружили сотни артефактов, которые проливают новый свет на то, как солдаты и гражданские жили на римской границе почти два тысячелетия назад.
Форт Бремениум был построен около 80 года н. э. для защиты ключевого участка Дере-стрит — главной военной дороги, соединявшей Йорк с Корбриджем и простиравшейся к северу от Адрианова вала, пишет Heritage Daily.
Форт имел типичную римскую "карточную" планировку, с оборонительными рвами и каменными стенами, окружавшими территорию площадью более пяти акров. На протяжении веков он был домом для нескольких римских вспомогательных подразделений, в частности Первой когорты лингонов, Первой когорты далматов, а позже — Первой когорты вардулов.
Недавние раскопки, проведенные Редесдейлской археологической группой (RAG) при поддержке Фонда наследия Национальной лотереи, обнаружили большую коллекцию артефактов. Среди находок были военные предметы, такие как наконечник копья и свинцовые пули для пращи.
Ученые также нашли изысканную посуду, включая самийскую керамику, черную полированную керамику, серую керамику и фрагменты амфоры, импортированной из северной Испании, которая, как считается, когда-то содержала оливковое масло. Кроме этого, археологи обнаружили личные и декоративные предметы, такие как броши в форме дельфинов, гравированные драгоценные камни, вотивную масляную лампу и свинцовую печать, которая использовалась для официальных документов.
По словам Криса Джонса, сотрудника отдела исторической среды Управления национального парка Нортумберленд, эти находки не только углубляют понимание римской военной жизни, но и усиливают участие общины в сохранении культурного наследия.
"Археология Хай-Рочестера продолжает раскрывать свои тайны, и вдохновляет видеть, как так много людей всех возрастов участвуют в раскрытии их общего наследия", — сказал Джонс.
"Такие проекты, реализуемые по инициативе общины, помогают нам лучше понять одно из важнейших мест в Национальном парке и улучшить советы, которые мы даем фермерам и землевладельцам, которые ухаживают за ним".
