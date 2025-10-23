Прятались от археологов под водой: турецкие исследователи нашли 12 000-летние рисунки (фото)

Вблизи плотины Ататюрка в провинции Адияман, Турция, археологи обнаружили наскальные рисунки, которым 12 000 лет. Этот памятник, изображающий сцену охоты, дает редкую возможность увидеть ранние проявления художественного творчества задолго до появления сельского хозяйства.

Впервые эти изображения обнаружили восемь лет назад местные рыбаки после того, как из-за засухи уровень воды в дамбе снизился. Нынешняя продолжительная засуха побудила экспертов снова посетить это место в надежде, что рельефы снова появятся на поверхности, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако наскальные рисунки остаются примерно на метр ниже уровня воды. Команда из управления музея Адиямана во главе с директором Мехметом Алканом провела детальный подводный осмотр с помощью водолазного и фотографического оборудования. Алкан объяснил, что резьба сейчас покрыта раковинами мидий, но остается хорошо сохранившейся.

Відео дня

Ученый добавил, что команда планирует очистить место и создать реплику для экспонирования в музее Адиямана. Заместитель директора музея Мустафа Челик отметил, что резьба обычно недоступна, когда уровень воды поднимается, поэтому осмотр в этом сезоне является редкой возможностью.

Команда планирует очистить место и создать реплику для экспонирования в музее Адиямана Фото: IHA

Рельефы, длиной почти восемь метров, изображают человеческие фигуры рядом с горными козлами, лошадьми, волками, лисами и аистами. Эксперты считают, что такие изображения дают ценное представление о раннем человеческом творчестве и социальном поведении.

Подобные находки на соседних объектах, таких как Гебекли-Тепе и Карахан-Тепе, подтверждают мысль, что юго-восток Турции был центром ранней символической культуры и духовного самовыражения.

Сохранение этих памятников становится все более важным из-за экологических проблем, вызванных колебаниями уровня воды в дамбе Ататюрка. С момента своего завершения в 1990 году дамба изменила ландшафт и затопила много археологических памятников. Специалисты отмечают важность 3D-сканирования, высокоразрешающей визуализации и цифрового сохранения для защиты затопленных объектов культурного наследия.

Планируется очистить резьбу, задокументировать их в цифровом формате и изготовить реплики, что позволит общественности оценить эти доисторические произведения искусства, не ставя под угрозу оригиналы.

Важно

Находке 1500 лет: археологи объявили о новом открытии в цитадели Урфа

Эти находки демонстрируют археологическое богатство Турции и указывают на хрупкое сосуществование современного мира и древней истории.

Ранее Фокус писал о новых открытиях в древнем римском форте Бремениум, Англия. Его построили около 80 года н. э. для защиты ключевого участка Дере-стрит — главной военной дороги.

Также мы рассказывали о древней фигурке тигра, которую обнаружили на севере Ирана. Находке 5000 лет и это самое древнее известное художественное изображение тигра.