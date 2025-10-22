Находке 1500 лет: археологи объявили о новом открытии в цитадели Урфа

В древней цитадели Урфа в Шанлыурфе на юго-востоке Турции археологи обнаружили 1500-летнюю мозаику. Находка проливает свет на раннехристианскую историю и художественные традиции региона.

Мозаику нашли во время последней фазы проекта "Наследие для будущего", поддержанного Министерством культуры и туризма Турции, пишет Heritage Daily.

По словам руководителя проекта, профессора Гульриза Козбе из Университета Батмана, надпись, найденная на мозаике, указывает на то, что она была заказана местным церковным чиновником для почтения памяти семьи. Эксперты считают, что мозаика украшала пол мартирия — типа часовни, которая обычно строилась над могилами христианских мучеников или в честь священных реликвий.

Мозаика, составленная из маленьких черных, красных и белых тессер, имеет цветочные узоры, фигуры животных и сложные геометрические узоры, характерные для раннего византийского искусства. Археологи отмечают, что такие мотивы отражают как местные художественные влияния, так и региональные стили, распространенные в церковных украшениях V и VI веков.

Местные власти объявили, что профессиональная реставрационная команда сохранит артефакт. После завершения консервационных работ мозаику выставят в Археологическом музее Шанлиурфы, что позволит посетителям ознакомиться с историческим наследием города.

