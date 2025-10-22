Знахідці 1500 років: археологи оголосили про нове відкриття у цитаделі Урфа

У стародавній цитаделі Урфа в Шанлиурфі на південному сході Туреччини археологи виявили 1500-річну мозаїку. Знахідка проливає світло на ранньохристиянську історію та художні традиції регіону.

Мозаїку знайшли під час останньої фази проєкту "Спадщина для майбутнього", підтриманого Міністерством культури і туризму Туреччини, пише Heritage Daily.

За словами керівника проєкту, професора Гульріза Козбе з Університету Батмана, напис, знайдений на мозаїці, вказує на те, що вона була замовлена місцевим церковним чиновником для вшанування пам'яті родини. Експерти вважають, що мозаїка прикрашала підлогу мартирію — типу каплиці, яка зазвичай будувалася над могилами християнських мучеників або на честь священних реліквій.

Мозаїка, складена з маленьких чорних, червоних і білих тессер, має квіткові візерунки, фігури тварин і складні геометричні візерунки, характерні для раннього візантійського мистецтва. Археологи відзначають, що такі мотиви відображають як місцеві художні впливи, так і регіональні стилі, поширені в церковних прикрасах V і VI століть.

Місцева влада оголосила, що професійна реставраційна команда збереже артефакт. Після завершення консерваційних робіт мозаїку виставлять в Археологічному музеї Шанлиурфи, що дозволить відвідувачам ознайомитися з історичним спадком міста.

