Узнали имя правительницы майя: археологи расшифровали древние иероглифы

Археологи подтвердили личность женщины-правительницы, которая управляла древним городом майя Коба в VI веке н. э. Это открытие, основанное на недавно расшифрованных иероглифических надписях, дает новое представление о политических и религиозных структурах одного из важнейших городов полуострова Юкатан.

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили надписи, которые были высечены на памятнике, известном как "Краеугольный камень". Этот артефакт нашли в 2024 году вблизи водоема в группе Нохоч-Муль — районе, где возвышается самая высокая пирамида Кобы, пишет Heritage Daily.

Анализ, проведенный под руководством Дэвида Стюарта из Техасского университета в Остине и Октавио Эспарза Ольгина из Национального автономного университета Мексики (UNAM), позволил идентифицировать фигуру как Икс Чак Чин, подтвердив, что она является правительницей, о которой ранее упоминалось на других памятниках этого места.

Расшифрованный текст содержит последовательность дат и упоминаний о ритуалах, которые документируют ключевые события в династической истории Кобы. Одна из самых значительных надписей соответствует дате 9.6.15.6.9 по длинному летоисчислению (12 мая 569 года н. э.), что касается создания политической должности под названием "калумте" в месте под названием Кевицнал, или "место оленьей горы".

Памятник ставит Икс Чак Чин в центр этого события, устанавливая ее как главного политического лидера. Дополнительные надписи на панели 7 и стелах 26 и 30 связывают ее с архитектурными сооружениями, такими как площадка для игры в мяч группы D, и обозначают завершение цикла катун 8 декабря 573 года н. э. Варианты ее имени, включая Икс Чак Чин Йопаат, и упоминания о божестве Кавиил подчеркивают ее высокий статус в королевской династии Кобы.

Эксперты отмечают, что в тексте также упоминается ее связь с местными богами-защитниками, в частности с Болоном Цакабом Аджавом, или "Повелителем бесчисленных поколений", который был связан с мифологическим происхождением Кобы.

По словам Эспарза Ольгина, надписи содержат упоминания о змее виц, существе, связанном с водой и священной землей. Ее связь с соседней агуадой — естественным водохранилищем — иллюстрирует духовное и экологическое значение этого ландшафта для правителей Кобы.

Это открытие углубляет понимание политической власти женщин в мире майя и проливает свет на то, как правители Кобы сочетали свое правление с божественной символикой и природной средой. Оно также демонстрирует роль города как главного церемониального центра.

