Такие нечасто находят: археологи обнаружили средневековый стилус в Германии

Во время раскопок на территории древнего монастыря в немецких горах Гарц археологи обнаружили средневековый стилус с серебряным наконечником. Эта находка проливает свет на повседневную жизнь монахов, которые жили в монастыре Химмельпфорте.

Исследователи из Государственного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт (LDA) обнаружили стилус в монастыре Химмельпфорте, также известном как "Небесные ворота", пишет Heritage Daily.

Основанная в 1253 году лордами Хартесроде, августинская обитель стояла между Хассероде и Дарлингероде, пока ее не разрушили во время Крестьянской войны 1525 года. С 2022 года команда LDA проводит систематические раскопки, обнаруживая многочисленные артефакты, связанные с монастырским образованием и ремеслами, в частности этот стилус из меди и серебра длиной 11,1 сантиметра.

Стилус нашли в слое мусора вблизи восточной части монастыря. Анализ показал, что его стержень был изготовлен из медного сплава, а серебряный наконечник был заточен и изношен от частого использования. Серебро содержало примерно пять процентов меди — больше, чем в современном серебре — а микроскопические пузырьки воздуха свидетельствовали о том, что кончик был нанесен в расплавленном виде.

Такие письменные приборы когда-то использовались для рисования и письма на специально подготовленном пергаменте или бумаге, задолго до того, как графитные карандаши стали распространенными. Художники, такие как Альбрехт Дюрер, Рогир ван дер Вейден и Рембрандт, позже применяли ту же технику для детальных, постоянных эскизов.

Использование такого стилуса требовало специально подготовленной поверхности, покрытой мелким абразивом, обычно костным пеплом, смешанным с водой, а затем отполированным до гладкости. Следы, которые он оставлял, были тонкие и серые, со временем темнели и были невозможны для стирания, что делало его идеальным для точных рукописей и иллюстраций.

Монастырские переписчики ценили эти инструменты за их четкость, долговечность и устойчивость к размазыванию — качества, которые способствовали сохранению средневековой науки и искусства.

Вместе с другими артефактами, такими как книжные принадлежности, простые стилусы и два сохранившихся тома из библиотеки монастыря, недавно найденный артефакт демонстрирует роль Химмельпфорте как центра обучения и грамотности до его разрушения в XVI веке.

Эта находка сейчас представлена в Государственном музее доисторической эпохи в Галле, где она помогает проиллюстрировать, как монастырские сообщества когда-то формировали интеллектуальное наследие Европы.

