Самое старое из найденных в стране: казахстанские археологи обнаружили парное захоронение времен неолита (фото)
В Казахстане археологи обнаружили самое древнее известное захоронение человека в стране, которому 7000 лет. Эта могила, найденная вблизи гор Кокентау, является древнейшим доказательством присутствия человека в Казахстане в период раннего неолита.
Ученые обнаружили овальную яму, в которой находились останки двух человек: изогнутый скелет взрослого человека, лежавший на правом боку, и отдельный череп, принадлежавший подростку, пишет Arkeonews.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Радиоуглеродное датирование установило, что останки датируются периодом между 5471 и 5222 годами до н. э., что делает находку самым древним непосредственно датированным захоронением человека в Казахстане.
По мнению исследователей, положение и ориентация костей указывают на ритуальную практику погребения, которая, возможно, символизировала возрождение — верование, распространенное среди ранних культур Сибири и Центральной Азии.
На месте, расположенном вблизи современного Семея, ученые обнаружили несколько культурных слоев под поселением бронзового века. Под этими слоями археологи нашли следы неолитического и мезолитического заселения, что свидетельствует о непрерывной человеческой деятельности на протяжении тысячелетий.
Несмотря на нарушение целостности слоя в результате исторического повторного использования места, значительная часть захоронения осталась нетронутой, сохранив ценные данные о скелетах и окружающей среде. Текущие генетические и изотопные исследования должны прояснить, были ли они родственниками и как они вписываются в более широкую популяцию древней Евразии.
Археологи также нашли каменные орудия — в частности сколы, лезвия и призматические ядра, изготовленные из кремня, яшмы и сердолика. Эти артефакты свидетельствуют о том, что ранние жители района Кокен занимались производством каменных орудий, подобных тем, что были найдены на неолитических памятниках вокруг озера Байкал и Алтайских гор.
Это свидетельствует о том, что к середине 6 тысячелетия до н. э. на востоке Казахстана существовали квалифицированные сообщества, способные изготавливать орудия из местных материалов.
Простота кокенской могилы — обычная яма без видимых отметок или погребальных даров — контрастирует с более поздними, более изысканными погребальными традициями бронзового века.
Однако плотно согнутое положение тела и отделенный череп соответствуют ранним погребальным обычаям, распространенным в Центральной Азии, Монголии и Сибири, где такие обряды, вероятно, отражали ритуальное поклонение предкам.Важно
Эта находка отодвигает известную хронологию захоронений людей в Казахстане примерно на тысячу лет по сравнению с такими памятниками, как Железинка и Бестамак. Открытие демонстрирует роль региона как важного перекрестка в раннем развитии человечества — места, где доисторические группы приспособились к сложным условиям степи задолго до зарождения сельского хозяйства.
Ранее Фокус писал о редком артефакте, который обнаружили в Польше. Речь идет о кинжале гальштатской культуры, которому почти 3000 лет.
Также мы рассказывали о клинописных табличках и печатях времен Хеттской империи. Ученые считают, что печати принадлежали до сих пор неизвестному хеттскому принцу.