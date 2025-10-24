Найстаріше зі знайдених у країні: казахстанські археологи виявили парне поховання часів неоліту (фото)

У Казахстані археологи виявили найдавніше відоме поховання людини в країні, якому 7000 років. Ця могила, знайдена поблизу гір Кокентау, є найдавнішим доказом присутності людини в Казахстані в період раннього неоліту.

Вчені виявили овальну яму, в якій знаходилися останки двох осіб: зігнутий скелет дорослої людини, що лежав на правому боці, та окремий череп, що належав підлітку, пише Arkeonews.

Радіовуглецеве датування встановило, що останки датуються періодом між 5471 і 5222 роками до н. е., що робить знахідку найдавнішим безпосередньо датованим похованням людини в Казахстані.

На думку дослідників, положення і орієнтація кісток вказують на ритуальну практику поховання, що, можливо, символізувала відродження — вірування, поширене серед ранніх культур Сибіру та Центральної Азії.

Положення і орієнтація кісток вказують на ритуальну практику поховання Фото:

На місці, розташованому поблизу сучасного Семея, вчені виявили кілька культурних шарів під поселенням бронзової доби. Під цими шарами археологи знайшли сліди неолітичного та мезолітичного заселення, що свідчить про безперервну людську діяльність впродовж тисячоліть.

Попри порушення цілісності шару внаслідок історичного повторного використання місця, значна частина поховання залишилася недоторканою, зберігши цінні дані про скелети та навколишнє середовище. Поточні генетичні та ізотопні дослідження мають прояснити, чи були вони родичами і як вони вписуються в більш широку популяцію стародавньої Євразії.

Значна частина поховання залишилася недоторканою, зберігши цінні дані про скелети та навколишнє середовище Фото:

Археологи також знайшли кам'яні знаряддя — зокрема відколи, леза та призматичні ядра, виготовлені з кременю, яшми та сердоліку. Ці артефакти свідчать про те, що ранні мешканці району Кокен займалися виробництвом кам'яних знарядь, подібних до тих, що були знайдені на неолітичних пам'ятках навколо озера Байкал та Алтайських гір.

Це свідчить про те, що до середини 6 тисячоліття до н. е. на сході Казахстану існували кваліфіковані спільноти, здатні виготовляти знаряддя з місцевих матеріалів.

Простота кокенської могили — звичайна яма без видимих позначок або похоронних дарів — контрастує з пізнішими, більш вишуканими похоронними традиціями бронзової доби.

Однак щільно зігнуте положення тіла та відокремлений череп відповідають раннім похоронним звичаям, поширеним у Центральній Азії, Монголії та Сибіру, де такі обряди, ймовірно, відображали ритуальне поклоніння предкам.

Ця знахідка відсуває відому хронологію поховань людей у Казахстані приблизно на тисячу років у порівнянні з такими пам'ятками, як Железинка та Бестамак. Відкриття демонструє роль регіону як важливого перехрестя в ранньому розвитку людства — місця, де доісторичні групи пристосувалися до складних умов степу задовго до зародження сільського господарства.

