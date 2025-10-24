Діяли на підставі оперативної інформації: у Туреччині врятували 1500-річну мозаїку від контрабандистів (фото)

У Туреччині під час операції по боротьбі з контрабандою в провінції Мардін виявили римську мозаїку віком 1500 років. Прихована під двометровим шаром ґрунту і масивним бетонним блоком, пізньоримська підлогова мозаїка займає площу близько 60 квадратних метрів.

Відкриття було зроблено під час операції під назвою "Анатолійська спадщина", проведеної підрозділами з боротьби з контрабандою та організованою злочинністю провінційної жандармерії Мардіна, пише Arkeonews.

Діючи на підставі оперативної інформації, офіцери обшукали сад підозрюваного, ідентифікованого як Ф.К., в районі Дерік, де знайшли мозаїку, навмисно закопану під бетоном. Влада стверджує, що артефакт готували до незаконного продажу на ринку антикваріату.

Влада стверджує, що артефакт готували до незаконного продажу на ринку антикваріату Фото:

Після вилучення артефакт передали до Управління музеїв Мардіна для консервації та дослідження. Експерти встановили, що мозаїка датується пізньоримським періодом, між IV і VI століттями н. е., і, ймовірно, прикрашала багату резиденцію або громадську лазню.

Історики мистецтва описують знахідку як типовий зразок провінційного римського мистецтва. На ній зображено бій між хижим котом і оленем або конем. Натуралістичний рух і чіткі контури сцени ілюструють римські художні ідеали сили та життєвої енергії.

Після вилучення артефакт передали до Управління музеїв Мардіна для консервації та дослідження Фото:

Використання охри, червоних, білих та чорних тессер відповідає колірній гамі, що зустрічається в південній Анатолії та північній Сирії, особливо в таких регіонах, як Антіохія та Зеугма. Однак певні стилістичні особливості вказують на місцеву анатолійську майстерню, на яку вплинули середземноморські художні традиції.

Фахівці з музею Мардіна зазначили, що "іконографія та техніка мозаїки є перехідним етапом від римського натуралізму до раннього візантійського символізму", що є цінним свідченням культурної та художньої еволюції у регіоні.

Дослідники планують відновити артефакт для публічного показу та провести детальний аналіз Фото:

Ця знахідка поглиблює розуміння історичної ролі Мардіна як культурного перехрестя. У пізньоримську епоху цей регіон з'єднував Анатолію з Сирією та Межиріччям, слугуючи як військовим кордоном, так і мистецьким центром. Мозаїки цього часу часто мали багатошарове значення, поєднуючи язичницьку та християнську символіку.

Дослідники планують відновити артефакт для публічного показу та провести детальний аналіз, який може розкрити більше інформації про місцеві майстерні, торгівельні зв'язки та регіональний стилістичний обмін.

Влада розпочала судове провадження проти підозрюваного, причетного до цієї справи. Ця операція є частиною постійних зусиль Туреччини з боротьби з незаконним обігом культурної спадщини.

Представники жандармерії пояснили, що програма "Анатолійська спадщина" має на меті не тільки припинити контрабанду, а й підвищити обізнаність громадськості про захист археологічних пам'яток.

