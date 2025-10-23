Перший в історії: вчені знайшли ассирійський артефакт у Єрусалимі (фото)

У Єрусалимі археологи виявили невеликий фрагмент кераміки віком 2700 років з ассирійським клинописним написом. Цей артефакт, знайдений поблизу Стіни плачу, є першою знахідкою такого роду в місті.

Напис, виконаний аккадською мовою, є доказом офіційних контактів між ассирійським королівським двором і Юдейським царством у період Першого Храму, що дає нове уявлення про дипломатичну та політичну динаміку Стародавнього Близького Сходу, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ізраїльська служба старожитностей (IAA) та Фонд міста Давида спільно оголосили про цю знахідку, зроблену під час розкопок поблизу Храмової гори під керівництвом доктора Аяла Зільберштейн. Фрагмент виявили у шарах ґрунту, що датуються VIII–VII століттями до н. е.

Відео дня

Фрагмент виявили у шарах ґрунту, що датуються VIII–VII століттями до н. е. Фото: IAA

Артефакт розміром лише 2,5 сантиметра, ймовірно, був частиною булли — глиняної печатки, що використовувалася для засвідчення королівської кореспонденції або вантажів з Ассирійської імперії до Єрусалиму. До складу команди, що розшифрувала напис, входили доктор Філіп Вукосавович, доктор Анато Коен-Вайнбергер і доктор Пітер Зільберг, які визначили походження та значення артефакту.

За словами дослідників, напис згадує важливого ассирійського чиновника, який контролював адміністративні відправлення, і вказує на місяць Ав як кінцевий термін для оплати або сплати данини.

Артефакт розміром лише 2,5 сантиметра, ймовірно, був частиною булли Фото: IAA

Це може вказувати на королівський лист, пов'язаний з податками або торгівлею між Ассирією та Юдеєю, можливо, з часів правління царя Сеннахіріма — того самого періоду, який описаний у біблійній розповіді про повстання Єзекії в II Царів 18:7.

Петрографічний аналіз, проведений доктором Коеном-Вайнбергером, підтвердив, що глина, використана для виготовлення фрагмента, відповідає матеріалам з басейну Тигру, де розташовувалися стародавні ассирійські центри, такі як Ніневія, Ашшур і Німруд, що доводить, що предмет був виготовлений в Ассирії, а потім перевезений до Єрусалима.

Ця знахідка змінює уявлення про становище Єрусалима в VIII столітті до н. е. Королівство Юдея активно брало участь у міжнародних відносинах з Ассирійською імперією.

Напис є конкретним доказом цієї взаємодії — прямого каналу зв'язку між домінуючою імперською державою та її васальною державою. Як зазначив Зільберштейн, це "перший ассирійський напис з періоду Першого храму в Єрусалимі", що демонструє участь міста в глобальній політиці своєї епохи.

Важливо

Ховалися від археологів під водою: турецькі дослідники знайшли 12 000-річні різьблення (фото)

Ізраїльська служба старожитностей представить артефакт на конференції в Єрусалимі, яка також буде транслюватися в прямому ефірі в Інтернеті, що дозволить світовій аудиторії побачити відкриття, яке з'єднує сучасних глядачів з політичними та культурними мережами стародавнього світу.

Раніше Фокус писав про рідкісний артефакт, який виявили у Польщі. Мова йде про кинджал гальштатської культури, якому майже 3000 років.

Також ми розповідали про нещодавнє відкриття у Норвегії. Вчені виявили останки 46 видів тварин, які жили у Льодовиковий період.