Первый в истории: ученые нашли ассирийский артефакт в Иерусалиме (фото)

В Иерусалиме археологи обнаружили небольшой фрагмент керамики возрастом 2700 лет с ассирийской клинописной надписью. Этот артефакт, найденный вблизи Стены плача, является первой находкой такого рода в городе.

Надпись, выполненная на аккадском языке, является доказательством официальных контактов между ассирийским королевским двором и Иудейским царством в период Первого Храма, что дает новое представление о дипломатической и политической динамике Древнего Ближнего Востока, пишет Arkeonews.

Израильская служба древностей (IAA) и Фонд города Давида совместно объявили об этой находке, сделанной во время раскопок вблизи Храмовой горы под руководством доктора Аяла Зильберштейн. Фрагмент обнаружили в слоях почвы, датируемых VIII-VII веками до н. э.

Фрагмент обнаружили в слоях почвы, датируемых VIII-VII веками до н. э. Фото: IAA

Артефакт размером всего 2,5 сантиметра, вероятно, был частью буллы — глиняной печати, которая использовалась для удостоверения королевской корреспонденции или грузов из Ассирийской империи в Иерусалим. В состав команды, расшифровавшей надпись, входили доктор Филипп Вукосавович, доктор Анато Коэн-Вайнбергер и доктор Питер Зильберг, которые определили происхождение и значение артефакта.

По словам исследователей, надпись упоминает важного ассирийского чиновника, который контролировал административные отправления, и указывает на месяц Ав как конечный срок для оплаты или уплаты дани.

Артефакт размером всего 2,5 сантиметра, вероятно, был частью буллы Фото: IAA

Это может указывать на королевское письмо, связанное с налогами или торговлей между Ассирией и Иудеей, возможно, со времен правления царя Сеннахирима — того самого периода, который описан в библейском рассказе о восстании Езекии во II Царств 18:7.

Петрографический анализ, проведенный доктором Коэном-Вайнбергером, подтвердил, что глина, использованная для изготовления фрагмента, соответствует материалам из бассейна Тигра, где располагались древние ассирийские центры, такие как Ниневия, Ашшур и Нимруд, что доказывает, что предмет был изготовлен в Ассирии, а затем перевезен в Иерусалим.

Эта находка меняет представление о положении Иерусалима в VIII веке до н. э. Королевство Иудея активно участвовало в международных отношениях с Ассирийской империей.

Надпись является конкретным доказательством этого взаимодействия — прямого канала связи между доминирующим имперским государством и его вассальным государством. Как отметил Зильберштейн, это "первая ассирийская надпись с периода Первого храма в Иерусалиме", демонстрирующая участие города в глобальной политике своей эпохи.

Израильская служба древностей представит артефакт на конференции в Иерусалиме, которая также будет транслироваться в прямом эфире в Интернете, что позволит мировой аудитории увидеть открытие, которое соединяет современных зрителей с политическими и культурными сетями древнего мира.

