Самая старая монета Саксонии: поисковик нашел золотой четвертьстатер возрастом 2200 лет (фото)

Недавно сертифицированный поисковик обнаружил на поле вблизи Лейпцига-Гундорфа, Германия, старейшую монету Саксонии — кельтский золотой четвертьстатер возрастом 2200 лет.

Монета, отчеканенная примерно в III веке до н.э., почти полностью состоит из чистого золота и представляет номинал, известный как четверть статера, который когда-то использовался среди кельтских племен в Центральной Европе, пишет Arkeonews.

На ее лицевой стороне изображена стилизованная голова животного, вероятно оленя, а на обороте торк, традиционное украшение на шею, вместе со звездой и пулей.

По словам доктора Регины Смольник, государственного археолога Саксонии, такие монеты чрезвычайно редки к востоку от традиционных кельтских регионов.

Монета, отчеканенная примерно в III веке до н. э., почти полностью состоит из чистого золота Фото: Robert Michael / dpa

Она объяснила, что, хотя Саксония находилась за пределами основных кельтских поселений, эта монета свидетельствует о ранних торговых связях между местной элитой и кельтскими торговцами, служа скорее символом статуса, чем повседневной валютой.

Даниэль Фест, поисковик, который нашел монету, описал этот момент как незабываемый и немедленно передал ее властям. Его ответственные действия были высоко оценены Государственным управлением археологии как пример успешного сотрудничества между гражданами и учеными.

Во время официальной презентации министр культуры и туризма Саксонии Барбара Клепш подчеркнула важность находки, отметив, что она отражает культурную преемственность государства и ценность гражданского участия в сохранении культурного наследия.

Как сообщили представители Управления, прозрачное сообщение о таких находках необходимо для поддержания доверия между поисковиками и археологами, что обеспечивает защиту исторических артефактов.

Монета принадлежит к классу кельтских золотых монет, известных как "радужные чаши", название которых вдохновлено старинным народным поверьем, что сокровища можно найти там, где радуга касается земли. До этой находки старейшей в Саксонии была серебряная монета, датированная началом I века до н. э.

Золотой четвертьстатер из Гундорфа расширяет нумизматический рекорд региона почти на столетие, предоставляя убедительные доказательства торговых взаимоотношений между Саксонией и кельтскими территориями в железном веке.

Монета, которая была законсервирована и задокументирована, будет выставлена в Дрездене, символизируя как научное достижение, так и сотрудничество между общественностью и археологическими органами власти.

