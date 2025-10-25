150 этажей под городской свалкой: в Турции археологи сделали неожиданное открытие (фото)

В Кайсери, Турция, археологи обнаружили остатки 2000-летнего римского ипподрома длиной 450 метров, похороненного под бывшей городской свалкой. На месте, где сейчас расположен открытый рынок, ученые нашли одну из крупнейших и лучше всего сохранившихся римских арен в регионе.

Эксперты из муниципалитета Кайсери начали проект после просмотра карт XIX века и записей путешественников, которые указывали на наличие древнего сооружения в этой местности. На рисунке греческого ученого Грегориоса Бернардакиса это место обозначено просто как "Цирк", пишет Arkeonews.

Сравнивая эту карту с современными аэрофотоснимками, исследователи заметили овальный отпечаток под поверхностью. Дальнейшие геофизические исследования подтвердили наличие массивных подземных фундаментов, соответствующих плану римского ипподрома. Сооружение, длина которого составляет примерно 450 метров, сейчас признано третьим известным римским цирком в Анатолии, наряду с цирками в Эфесе и Пергаме.

Эксперты из муниципалитета Кайсери начали проект после пересмотра карт XIX века Фото: Kayseri Metropolitan Municipality

Место открытия имеет интересную современную историю. С 1950-х до 1980-х годов эта земля использовалась как главная свалка Кайсери. Там накопилось почти 20 метров отходов и обломков, которые непреднамеренно закрыли и защитили древнюю арену, находившуюся ниже.

Местный историк Мустафа Чингил отметил, что, хотя это и досадно, но именно благодаря свалке контуры ипподромов были сохранены от современного строительства. Сегодня следы изогнутой арены остаются видимыми в контурах парка Бештепелер, намекая на монументальный масштаб, который когда-то определял римский город Кесария.

С 1950-х до 1980-х годов эта земля использовалась как главная свалка Кайсери Фото: Kayseri Metropolitan Municipality

Происхождение Кайсери уходит в глубокую древность. Известное как Мазака в эллинистическую эпоху, а позже как Евсебия, поселение стало Кесарией во времена правления императора Тиберия (14-37 гг. н. э.). Как столица римской провинции Каппадокия, оно служило ключевым административным и культурным центром.

Историки предполагают, что ипподром, вероятно, построили в конце I века до н. э. или в начале I века н. э., возможно, при правлении Архелая, который управлял Каппадокией как вассальным государством Рима. На арене проводились гонки на колесницах, спортивные соревнования и имперские церемонии.

Из-за толстых отложений свалки и рынка, расположенного над ней, полное раскапывание пока невозможно Фото: Kayseri Metropolitan Municipality

25 сентября 2025 года Совет по охране культурного наследия Кайсери признал это место археологической зоной третьей степени, предоставив его остаткам правовую защиту. Из-за толстых отложений свалки и рынка, расположенного над ней, полное раскапывание пока невозможно.

Однако текущие неинвазивные исследования продолжают раскрывать новые детали об этом сооружении. Городские власти планируют сохранить и исследовать ипподром с помощью современных технологий визуализации и мониторинга, не нарушая повседневной жизни.

Сегодня посетители, блуждающие среди магазинов, даже не подозревают, что под их ногами лежит величественная арена восточной границы Рима. Похороненный ипподром Кайсери является напоминанием о том, что следы древнего величия часто хранятся под самыми обычными уголками современного мира.

