150 поверхів під міським звалищем: у Туреччині археологи зробили неочікуване відкриття (фото)

У Кайсері, Туреччина, археологи виявили залишки 2000-річного римського іподрому довжиною 450 метрів, похованого під колишнім міським звалищем. На місці, де зараз розташований відкритий ринок, вчені знайшли одну з найбільших і найкраще збережених римських арен у регіоні.

Експерти з муніципалітету Кайсері розпочали проєкт після перегляду мап XIX століття та записів мандрівників, які вказували на наявність стародавньої споруди в цій місцевості. На малюнку грецького вченого Грегоріоса Бернардакіса це місце позначено просто як "Цирк", пише Arkeonews.

Порівнюючи цю карту з сучасними аерофотознімками, дослідники помітили овальний відбиток під поверхнею. Подальші геофізичні дослідження підтвердили наявність масивних підземних фундаментів, що відповідають плану римського іподрому. Споруда, довжина якої становить приблизно 450 метрів, зараз визнана третім відомим римським цирком в Анатолії, поряд з цирками в Ефесі та Пергамі.

Експерти з муніципалітету Кайсері розпочали проєкт після перегляду мап XIX століття Фото: Kayseri Metropolitan Municipality

Місце відкриття має цікаву сучасну історію. З 1950-х до 1980-х років ця земля використовувалася як головне звалище Кайсері. Там накопичилося майже 20 метрів відходів і уламків, які ненавмисно закрили і захистили стародавню арену, що знаходилася нижче.

Місцевий історик Мустафа Чінгіл зазначив, що, хоча це і прикро, але саме завдяки звалищу контури іподромів були збережені від сучасного будівництва. Сьогодні сліди вигнутої арени залишаються видимими в контурах парку Бештепелер, натякаючи на монументальний масштаб, який колись визначав римське місто Кесарія.

З 1950-х до 1980-х років ця земля використовувалася як головне звалище Кайсері Фото: Kayseri Metropolitan Municipality

Походження Кайсері сягає глибокої давнини. Відоме як Мазака в елліністичну епоху, а пізніше як Евсебія, поселення стало Кесарією за часів правління імператора Тіберія (14–37 рр. н. е.). Як столиця римської провінції Каппадокія, воно слугувало ключовим адміністративним і культурним центром.

Історики припускають, що іподром, ймовірно, побудували наприкінці I століття до н. е. або на початку I століття н. е., можливо, за правління Архелая, який керував Каппадокією як васальною державою Риму. На арені проводилися перегони на колісницях, спортивні змагання та імперські церемонії.

Через товсті відкладення сміттєзвалища та ринок, розташований над ним, повне розкопування поки що неможливе Фото: Kayseri Metropolitan Municipality

25 вересня 2025 року Рада з охорони культурної спадщини Кайсері визнала це місце археологічною зоною третього ступеня, надавши його залишкам правовий захист. Через товсті відкладення сміттєзвалища та ринок, розташований над ним, повне розкопування поки що неможливе.

Однак поточні неінвазивні дослідження продовжують розкривати нові деталі про цю споруду. Міська влада планує зберегти та дослідити іподром за допомогою сучасних технологій візуалізації та моніторингу, не порушуючи повсякденного життя.

Сьогодні відвідувачі, що блукають серед крамниць, навіть не підозрюють, що під їхніми ногами лежить велична арена східного кордону Риму. Похований іподром Кайсері є нагадуванням про те, що сліди стародавньої величі часто зберігаються під найзвичайнішими куточками сучасного світу.

