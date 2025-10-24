Задіяли навіть німецьку поліцію: чому 1000-річні останки потребують сучасного розслідування

У німецькому місті Шпаєр незвичайний інцидент привернув увагу археологів та правоохоронних органів. На початку цього місяця біля місцевого археологічного бюро виявили запечатану скляну вітрину, що містила людські останки та фрагменти старовинної тканини.

Знахідка, вік якої, як вважають, перевищує тисячу років, викликала серйозні питання щодо її походження, особи, яка її там залишила, та можливого скоєння злочину, пише Arkeonews.

Таємниця почалася 4 жовтня, коли співробітники Державного археологічного бюро Рейнланд-Пфальц виявили скляну вітрину на тротуарі перед своєю будівлею на Гільгенштрассе. Всередині були кістки, зокрема фрагменти черепа і кінцівок, а також залишки стародавньої тканини, які, судячи з усього, походили з історичного поховання. Усвідомивши потенційну важливість знахідки, співробітники звернулися за допомогою до місцевої поліції.

Те, що спочатку здавалося темним жартом, незабаром перетворилося на серйозну археологічну справу. Експерти-криміналісти провели попередній аналіз, який показав, що і кістки, і тканини були справді стародавніми — можливо, датувалися ранньою середньовічною епохою. Державне управління археології повідомило, що останки можуть бути віком близько 1000 років, що додає інтриги.

Зараз триває офіційне розслідування. Згідно з прес-релізом поліції Рейнланд-Пфальц, не виключається крадіжка з музею або приватної колекції. Якість виготовлення скляної вітрини — з міцних матеріалів і професійною обробкою — свідчить про те, що вона була призначена для тривалого експонування, можливо, колись була частиною музейної експозиції.

Влада шукає свідків, які могли бачити, як предмет залишили біля археологічного управління ввечері 3 жовтня або рано вранці 4 жовтня. Поліція вважає, що для переміщення вітрини, з огляду на її розміри та вагу, знадобився транспортний засіб або кілька осіб.

Відсутність контексту навколо цієї справи породила безліч теорій. Деякі місцеві жителі припускають, що цей вчинок був спробою анонімно повернути вкрадені археологічні матеріали, а інші вважають, що це містифікація.

Однак підтверджений вік і автентичність останків роблять останню теорію менш імовірною. Інша можливість полягає в тому, що вітрина колись була у приватній власності і була таємно покинута, щоб уникнути юридичних наслідків.

Експерти зазначають, що наявність фрагментів текстилю може допомогти датувати та ідентифікувати знахідку. Оскільки тканина рідко зберігається протягом століть, її збереження може свідчити про унікальні умови поховання — можливо, пов'язані з середньовічними християнськими могилами. Якщо це підтвердиться, знахідка може пролити світло на ранні похоронні звичаї в регіоні Рейнланду та додати нової інформації до дослідження середньовічної археології.

Наразі скляна вітрина та її вміст залишаються під охороною поліції. Судові антропологи та археологи проводять детальний аналіз, включаючи радіовуглецеве датування та тестування матеріалів, щоб встановити більш точну хронологію.

