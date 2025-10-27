Археологи нашли захоронение аварского воина: редкое открытие в Венгрии (фото)

В Венгрии археологи обнаружили богатую могилу, которая, как считается, принадлежала воину аварского происхождения. Захоронение, найденное между городами Обо и Секешфегервар, датируется примерно 670-690 годами н. э.

Внутри захоронения эксперты из музея Сент-Иштвана Кирая нашли редкую саблю, серебряные ремешки для пояса, длинный нож, позолоченные плетеные ленты и серьги из стеклянных бусин, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на следы предыдущего разграбления, оружие воина и несколько погребальных даров были намеренно оставлены на месте. Команда археологов отметила, что изъятие хрупкой сабли было одним из крупнейших технических вызовов проекта.

Волонтеры из программы "Археология для общества" музея построили специальный деревянный сундук, чтобы поднять оружие в целости и сохранности, обеспечив возможность дальнейшего изучения как самого предмета, так и окружающей почвы в лабораторных условиях.

Відео дня

На изогнутом лезвии сабли сохранились следы сложного орнамента. Фото: Szent István Király Múzeum

Реставратор Петра Бодисне Салонтай сообщила, что на изогнутом лезвии сабли сохранились следы сложного орнамента. Серебряные и позолоченные украшения, найденные рядом с ней, свидетельствуют о высоком статусе погребенного и высоком мастерстве аварских ремесленников в обработке металла.

Эти артефакты помогают исследователям лучше понять искусство и военные традиции народа, который часто упоминается из-за его влияния на раннюю европейскую историю и конфликты с Византийской империей.

Важно

Ей поклонялись легионеры: ученые нашли бюст египетской богини в римском лагере (фото)

Такие находки способствуют более глубокому пониманию культурного наследия Аварского каганата в Карпатском бассейне. Они дают ценную информацию о том, как это раннесредневековое общество сочетало кочевые обычаи с региональным ремеслом.

Ранее Фокус писал о мозаике римской эпохи, которую обнаружили в Турции. Артефакт планировали продать контрабандисты, однако памятник удалось спасти.

Также мы рассказывали о новом открытии на известном кургане. Археологи исследуют его уже более 50 лет и обнаружили там тысячи артефактов.