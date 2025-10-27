Ей поклонялись легионеры: ученые нашли бюст египетской богини в римском лагере (фото)

На северо-востоке Турции археологи обнаружили бронзовый бюст, изображающий египетскую богиню Исиду. Артефакт, высотой около 20 сантиметров, нашли во время раскопок в древнем городе Сатала, некогда крупном римском военном центре.

Бюст обнаружили в некрополе Сатали, расположенном в районе Келкит провинции Гюмюшхане. Руководитель раскопок доктор Элиф Явуз Чакмур из Технического университета Карадениз рассказал, что бюст был найден отделенным от основания, но в превосходном состоянии, пишет Arkeonews.

По словам доктора Чакмура, "это удивительная и очень важная находка. Мы знаем, что легионы здесь придерживались культов Митры и Двенадцати богов. Однако присутствие Исиды свидетельствует о религиозном разнообразии в римской армии и показывает, как восточные божества воспринимались в империи".

Фото: АА

Бронзовая фигура изображает Исиду, которая поднимается из трехлистной чашечки, мотива, который часто связывают с жизнью и возрождением.

Она украшена двумя колосками, символизирующими плодородие, и шалью с кистями, завязанной спереди — деталями, характерными для греко-римских изображений богини.

Эксперты по реставрации работают над стабилизацией и очисткой артефакта, который позже выставят в городском музее Гюмюшхане. Дальнейший технический анализ определит его возраст и мастерскую, в которой он был изготовлен.

Это первый бюст, обнаруженный в Сатале с 1870-х годов, когда была найдена статуя Афродиты, что делает его одной из самых важных находок в регионе за более чем столетие.

Сатала когда-то была штаб-квартирой Legio XV Apollinaris (XV Аполлонов легион) основанного в I веке н. э.

Поселение функционировало как военный и административный центр, связывавший Каппадокию, Анатолию и Черное море, и оставалось активным вплоть до византийских времен, когда в VII веке оно подверглось нападениям сасанидов.

Недавние раскопки на этом месте обнаружили легионерское кладбище и многочисленные артефакты, что подтверждает его важность как хорошо сохранившейся римской военной базы на Востоке.

Присутствие египетского божества в римском гарнизоне отражает взаимосвязь древних цивилизаций.

Культ Исиды, изначально коренившийся в египетских верованиях о материнстве и магии, широко распространился по Средиземноморью после того, как Египет в 30 году до н. э. стал частью Римской империи.

Римские солдаты и купцы часто принимали веру в местных богов, которых встречали за границей, объединяя религиозные практики в общую имперскую культуру. Бюст из Саталы, возможно, принадлежал солдату, преданному Исиде, символизируя слияние египетских, анатолийских и римских духовных традиций.

Эта находка является наглядным свидетельством религиозных и культурных обменов, определявших древний мир. После полного восстановления бюст Исиды не только станет украшением Музея города Гюмюшхане, но и послужит свидетельством разнообразия и адаптивности верований, формировавших жизнь на римской границе.

