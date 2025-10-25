Первые американцы не из Америки: ученые нашли убедительные доказательства (фото)

Происхождение первых людей, прибывших в Америку, можно проследить до мореплавателей из Японии, которые пересекли Тихий океан примерно 20 000 лет назад. Этот вывод базируется на новом анализе доисторических каменных орудий, обнаруженных по всей территории Соединенных Штатов.

Долгое время исследователи дискутировали о том, когда и как появились первые американцы. Древние следы в Нью-Мексико свидетельствовали о раннем присутствии человека, однако распространение произошло лишь с появлением культуры Кловис примерно 13 000 лет назад, пишет IFLScience.

Однако новое исследование выявило по меньшей мере десять мест, где прослеживается человеческая деятельность между 13 000 и 20 000 лет назад. Пять ключевых мест — расположенных в Вирджинии, Айдахо, Пенсильвании и Техасе — содержат достаточное количество каменных орудий, чтобы указать на технологическую традицию, известную как американский верхний палеолит, предшествовавшую культуре Кловис.

Чтобы проследить происхождение этой практики изготовления орудий, авторы исследования, среди которых профессор антропологии из Университета штата Орегон Лорен Дэвис, изучили генетические доказательства, указывающие на то, что первые американцы произошли от населения Северо-Восточной Азии около 25 000 лет назад.

Исследователи сравнили артефакты с палеолитическим охотничьим оружием, найденным на японском острове Хоккайдо, и отметили, что двусторонние орудия из обоих регионов почти идентичны по форме и способу изготовления.

Исследование выявило по меньшей мере десять мест, где прослеживается человеческая деятельность между 13 000 и 20 000 лет назад Фото: Oregon State University

"Открытие этой археологической связи переписывает первую главу истории человечества в Америке", — сказал Дэвис. "Оно показывает, что первые американцы не были изолированными культурно, а были участниками общих палеолитических традиций, которые связывали людей по всей Евразии и Азии".

На основе этих выводов исследователи предполагают, что ранние люди с Хоккайдо могли путешествовать в Северную Америку по морю, а не по суше. Поскольку в Аляске и северной Канаде не было найдено палеолитических инструментов, маловероятно, что миграция происходила через замерзший Берингов мост во время последнего ледникового периода.

Зато доказательства указывают на океанический маршрут, по которому ранние мореплаватели, вероятно, плавали вдоль южного побережья Берингии, делая остановки по пути. "Мы предполагаем, что ранние мореплаватели, хорошо приспособленные к использованию лодок в открытом океане, вероятно, следовали прибрежным маршрутом вокруг Тихого океана в Америку", — пишут авторы исследования.

По словам Дэвиса, значение этого исследования заключается в его способности связать культурные, технологические и миграционные модели между континентами. "Теперь мы можем объяснить не только то, что первые американцы пришли из Северо-Восточной Азии, но и то, как они путешествовали, что они везли с собой и какие идеи принесли с собой", — сказал ученый.

