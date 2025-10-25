Перші американці не з Америки: вчені знайшли переконливі докази (фото)

Походження перших людей, які прибули до Америки, можна простежити до мореплавців з Японії, які перетнули Тихий океан приблизно 20 000 років тому. Цей висновок базується на новому аналізі доісторичних кам'яних знарядь, виявлених по всій території Сполучених Штатів.

Довгий час дослідники дискутували про те, коли і як з'явилися перші американці. Стародавні сліди в Нью-Мексико свідчили про ранню присутність людини, проте поширення відбулося лише з появою культури Кловіс приблизно 13 000 років тому, пише IFLScience.

Однак нове дослідження виявило щонайменше десять місць, де простежується людська діяльність між 13 000 і 20 000 років тому. П'ять ключових місць — розташованих у Вірджинії, Айдахо, Пенсільванії та Техасі — містять достатню кількість кам'яних знарядь, щоб вказати на технологічну традицію, відому як американський верхній палеоліт, що передувала культурі Кловіс.

Щоб простежити походження цієї практики виготовлення знарядь, автори дослідження, серед яких професор антропології з Університету штату Орегон Лорен Девіс, вивчили генетичні докази, які вказують на те, що перші американці походили від населення Північно-Східної Азії близько 25 000 років тому.

Дослідники порівняли артефакти з палеолітичною мисливською зброєю, знайденою на японському острові Хоккайдо, і відзначили, що двосторонні знаряддя з обох регіонів майже ідентичні за формою та способом виготовлення.

Дослідження виявило щонайменше десять місць, де простежується людська діяльність між 13 000 і 20 000 років тому Фото: Oregon State University

"Відкриття цього археологічного зв'язку переписує першу главу історії людства в Америці", — сказав Девіс. "Воно показує, що перші американці не були ізольованими культурно, а були учасниками спільних палеолітичних традицій, які пов'язували людей по всій Євразії та Азії".

На основі цих висновків дослідники припускають, що ранні люди з Хоккайдо могли подорожувати до Північної Америки морем, а не сушею. Оскільки в Алясці та північній Канаді не було знайдено палеолітичних інструментів, малоймовірно, що міграція відбувалася через замерзлий Беринговий міст під час останнього льодовикового періоду.

Натомість докази вказують на океанічний маршрут, за яким ранні мореплавці, ймовірно, плавали вздовж південного узбережжя Берингії, роблячи зупинки по дорозі. "Ми припускаємо, що ранні мореплавці, добре пристосовані до використання човнів у відкритому океані, ймовірно, слідували прибережним маршрутом навколо Тихого океану до Америки", — пишуть автори дослідження.

За словами Девіса, значення цього дослідження полягає в його здатності пов'язати культурні, технологічні та міграційні моделі між континентами. "Тепер ми можемо пояснити не тільки те, що перші американці прийшли з Північно-Східної Азії, але й те, як вони подорожували, що вони везли з собою і які ідеї принесли з собою", — сказав вчений.

