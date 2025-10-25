М'ясо дельфіна краще не їсти: воно може вас вбити (фото)

Як пояснюють вчені, це пов'язано з тим, що дельфіни знаходяться на вершині харчового ланцюга. Наслідки можуть стати летальними: втрата слуху, зору, параліч і навіть смерть.

Більшість людей згодні з тим, що певні тварини ніколи не повинні з'являтися на обідньому столі, проте традиції та регіональні звичаї у всьому світі часто розмивають цю моральну межу. Від собак у Гані до акулячих плавників у Китаї, люди здавна включали майже всі види тварин у свій раціон, пише IFLScience.

Але одна істота, відома своїм розумом та грайливою вдачею, здебільшого залишається поза цим всім: дельфін. Проте останні дослідження показують, що відмова від дельфінячого м'яса може бути пов'язана не так з етикою, як із серйозними проблемами.

Проблема не нова

Дослідження в Японії, одній з небагатьох країн, де м'ясо дельфінів все ще іноді продається, виявили тривожний рівень забруднення ртуттю.

"Результати тестів японської лабораторії показали, що у внутрішніх органах дельфіна Різо (сірого дельфіна) рівень ртуті становить 106 ppm, а метилртуті — 1,7 ppm, — оголосила в листопаді 2023 року австралійська некомерційна організація Action for Dolphins (AFD). — Ця цифра в 265 разів перевищує нормативну межу в 0,4 ppm, встановлену в Японії".

Тести показали екстремальні показники в делікатесах із м'яса дельфінів, з рівнем ртуті, що майже в 100 разів перевищує безпечні норми Фото: Unsplash

Раніше в 2023 році тести показали аналогічні екстремальні показники в делікатесах із м'яса дельфінів, яке продавалося в інтернеті через Yahoo! Japan, з рівнем ртуті, що майже в 100 разів перевищував безпечні норми.

Ця проблема не нова: у 2007 році м'ясо дельфінів, яке подавали школярам у Тайдзі, містило в 16 разів більше максимально допустимого рівня, а раніше, у 2003 році, дослідження Університету Хоккайдо виявило забруднення, що перевищувало допустиму норму в 20 разів.

Як ртуть потрапила в м'ясо дельфінів

Учені пояснюють таку велику кількість ртуті в м'ясі дельфінів тим, що тварини знаходяться на вершині харчового ланцюга.

"Чим вище ми піднімаємося в харчовому ланцюзі, тим вища стає концентрація [ртуті], – пояснив у 2020 році Ларс-Ерік Геймбюргер-Боавіда, хімік-океанограф з Національного центру наукових досліджень Франції. — Коли вона досягає певного рівня, це стає небезпечним для здоров'я".

Метилртуть — це дуже токсична металорганічна сполука ртуті з хімічною формулою [CH₃Hg]⁺. Вона утворюється, коли неорганічна сполука ртуті потрапляє у водойми, де потім її перетворюють бактерії. Метилртуть накопичується в різних тваринах, найчастіше в рибі, і може завдати серйозної шкоди нервовій системі людини, наприклад, спричиняючи хворобу Мінамата.

Регулярне вживання м'яса із ртуттю може спричинити серйозні наслідки Фото: Earth.com

У морській воді метилртуть присутня в незначних кількостях — близько 0,5 мг на 50 мільйонів літрів, але у великих хижих рибах, таких як тунець або меч-риба, її концентрація може досягати 0,5 мг на кілограм, що приблизно в 50 мільйонів разів перевищує згаданий рівень.

Ризики для здоров'я

Регулярне вживання м'яса із ртуттю може спричинити серйозні наслідки, особливо це стосується дітей і вагітних жінок.

"Вплив великих кількостей метилртуті […] під час вагітності може спричинити пошкодження мозку плода, що розвивається", — попереджає Клініка Клівленда.

Велика кількість метилртуті також може зашкодити дітям, проникати в грудне молоко і призвести до летальних наслідків.

Крім того, отруєння ртуттю може спричинити хворобу Мінамата — неврологічне захворювання, симптомами якого є атаксія, оніміння рук і ніг, загальна м'язова слабкість, втрата або порушення зору і слуху. У найгірших випадках це може призвести до божевілля, паралічу, коми та навіть смерті.

А тому варто відмовитися від вживання м'яса дельфінів не лише з міркувань етики, але й для особистої безпеки. Ба навіть, ви не втратите багато: чимало людей, які пробували м'ясо дельфінів, кажуть, що вони б краще їли звичайну рибу.

