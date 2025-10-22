Чому мормони не п'ють каву: що про це каже "Слово мудрості"

У 1830-х роках члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, яких часто називають мормонами, прийняли суворий кодекс здоров'я, що забороняв вживати каву та чай. Це правило з'явилося в 1833 році, коли засновник церкви Джозеф Сміт оприлюднив одкровення, відоме як "Слово мудрості".

"Слово мудрості" закликало послідовників регулярно займатися фізичними вправами, дотримуватися чистоти та харчуватися здоровою їжею. Зернові культури описувалися як "основа життя", а фрукти та овочі слід було споживати "з розсудливістю та вдячністю", пише IFLScience.

М'ясо було дозволено, але тільки в помірних кількостях. Одкровення також засуджувало алкоголь, тютюн та інші шкідливі речовини, стверджуючи, що "міцні напої призначені не для шлунка, а для вмивання ваших тіл". Інша ключова фраза — "гарячі напої не для тіла чи шлунка" — згодом стала основою для заборони мормонами кави та чаю.

Ці правила харчування відображали культурні тенденції початку XIX століття. У той час рух за тверезість набирав впливу по всій Америці, критикуючи пияцтво та нездорові звички як причини соціального занепаду. Однак фраза "гарячі напої" залишалася неоднозначною.

Впродовж багатьох років члени Церкви дискутували, чи включає вона трав'яні чаї або газовані напої з високим вмістом кофеїну. Зрештою лідери мормонів пояснили, що кофеїн сам по собі не заборонений — лише кава і чай не рекомендуються.

Сучасні мормони, як правило, інтерпретують це правило більш гнучко. Газовані напої з кофеїном тепер широко прийняті в помірних кількостях, а такі напої, як гарячий шоколад, какао та яблучний сидр, вважаються допустимими.

Ця поступова зміна стала помітною в 2017 році, коли Університет Брігама Янга — головний навчальний заклад Церкви — почав подавати газовані напої з кофеїном на території кампусу. Хоча основна ідея про те, що тіло є храмом, залишається незмінною, ці еволюційні інтерпретації ілюструють, як релігійні вчення можуть адаптуватися до культурних змін і наукових знань.

