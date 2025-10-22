Почему мормоны не пьют кофе: что об этом говорит "Слово мудрости"

В 1830-х годах члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, которых часто называют мормонами, приняли строгий кодекс здоровья, запрещающий употреблять кофе и чай. Это правило появилось в 1833 году, когда основатель церкви Джозеф Смит обнародовал откровение, известное как "Слово мудрости".

"Слово мудрости" призывало последователей регулярно заниматься физическими упражнениями, соблюдать чистоту и питаться здоровой пищей. Зерновые культуры описывались как "основа жизни", а фрукты и овощи следовало потреблять "с благоразумием и благодарностью", пишет IFLScience.

Мясо было разрешено, но только в умеренных количествах. Откровение также осуждало алкоголь, табак и другие вредные вещества, утверждая, что "крепкие напитки предназначены не для желудка, а для умывания ваших тел". Другая ключевая фраза — "горячие напитки не для тела или желудка" — впоследствии стала основой для запрета мормонами кофе и чая.

Эти правила питания отражали культурные тенденции начала XIX века. В то время движение за трезвость набирало влияние по всей Америке, критикуя пьянство и нездоровые привычки как причины социального упадка. Однако фраза "горячие напитки" оставалась неоднозначной.

На протяжении многих лет члены Церкви дискутировали, включает ли она травяные чаи или газированные напитки с высоким содержанием кофеина. В конце концов лидеры мормонов объяснили, что кофеин сам по себе не запрещен — только кофе и чай не рекомендуются.

Современные мормоны, как правило, интерпретируют это правило более гибко. Газированные напитки с кофеином теперь широко приняты в умеренных количествах, а такие напитки, как горячий шоколад, какао и яблочный сидр, считаются допустимыми.

Это постепенное изменение стало заметным в 2017 году, когда Университет Бригама Янга — главное учебное заведение Церкви — начал подавать газированные напитки с кофеином на территории кампуса. Хотя основная идея о том, что тело является храмом, остается неизменной, эти эволюционные интерпретации иллюстрируют, как религиозные учения могут адаптироваться к культурным изменениям и научным знаниям.

