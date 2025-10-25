Мясо дельфина лучше не есть: оно может вас убить (фото)

Как объясняют ученые, это связано с тем, что дельфины находятся на вершине пищевой цепи. Последствия могут стать летальными: потеря слуха, зрения, паралич и даже смерть.

Большинство людей согласны с тем, что определенные животные никогда не должны появляться на обеденном столе, однако традиции и региональные обычаи во всем мире часто размывают эту моральную границу. От собак в Гане до акульих плавников в Китае, люди издавна включали почти все виды животных в свой рацион, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Но одно существо, известное своим умом и игривым нравом, в основном остается вне этого всего: дельфин. Однако последние исследования показывают, что отказ от дельфиньего мяса может быть связан не столько с этикой, сколько с серьезными проблемами.

Відео дня

Проблема не нова

Исследования в Японии, одной из немногих стран, где мясо дельфинов все еще иногда продается, обнаружили тревожный уровень загрязнения ртутью.

"Результаты тестов японской лаборатории показали, что во внутренних органах дельфина Ризо (серого дельфина) уровень ртути составляет 106 ppm, а метилртути — 1,7 ppm, — объявила в ноябре 2023 года австралийская некоммерческая организация Action for Dolphins (AFD) — Эта цифра в 265 раз превышает нормативный предел в 0,4 ppm, установленный в Японии".

Тесты показали экстремальные показатели в деликатесах из мяса дельфинов, с уровнем ртути, почти в 100 раз превышающим безопасные нормы Фото: Unsplash

Ранее в 2023 году тесты показали аналогичные экстремальные показатели в деликатесах из мяса дельфинов, которое продавалось в интернете через Yahoo! Japan, с уровнем ртути, почти в 100 раз превышавшим безопасные нормы.

Эта проблема не нова: в 2007 году мясо дельфинов, которое подавали школьникам в Тайдзи, содержало в 16 раз больше максимально допустимого уровня, а ранее, в 2003 году, исследование Университета Хоккайдо выявило загрязнение, превышавшее допустимую норму в 20 раз.

Как ртуть попала в мясо дельфинов

Ученые объясняют такое большое количество ртути в мясе дельфинов тем, что животные находятся на вершине пищевой цепи.

"Чем выше мы поднимаемся в пищевой цепи, тем выше становится концентрация [ртути], — пояснил в 2020 году Ларс-Эрик Геймбюргер-Боавида, химик-океанограф из Национального центра научных исследований Франции, — Когда она достигает определенного уровня, это становится опасным для здоровья".

Метилртуть — это очень токсичное металлорганическое соединение ртути с химической формулой [CH₃Hg]⁺. Она образуется, когда неорганическое соединение ртути попадает в водоемы, где затем ее превращают бактерии. Метилртуть накапливается в различных животных, чаще всего в рыбе, и может нанести серьезный вред нервной системе человека, например, вызывая болезнь Минамата.

Регулярное употребление мяса с ртутью может вызвать серьезные последствия Фото: Earth.com

В морской воде метилртуть присутствует в незначительных количествах — около 0,5 мг на 50 миллионов литров, но в крупных хищных рыбах, таких как тунец или меч-рыба, ее концентрация может достигать 0,5 мг на килограмм, что примерно в 50 миллионов раз превышает упомянутый уровень.

Риски для здоровья

Регулярное употребление мяса с ртутью может вызвать серьезные последствия, особенно это касается детей и беременных женщин.

"Воздействие больших количеств метилртути [...] во время беременности может вызвать повреждение развивающегося мозга плода", — предупреждает Клиника Кливленда.

Большое количество метилртути также может навредить детям, проникать в грудное молоко и привести к летальному исходу.

Кроме того, отравление ртутью может вызвать болезнь Минамата — неврологическое заболевание, симптомами которого являются атаксия, онемение рук и ног, общая мышечная слабость, потеря или нарушение зрения и слуха. В худших случаях это может привести к сумасшествию, параличу, коме и даже смерти.

А потому стоит отказаться от употребления мяса дельфинов не только из соображений этики, но и для личной безопасности. И даже, вы не потеряете много: многие люди, которые пробовали мясо дельфинов, говорят, что они бы лучше ели обычную рыбу.

Важно

Почему мормоны не пьют кофе: что об этом говорит "Слово мудрости"

Ранее Фокус писал о том, как турецкие власти спасли римскую мозаику от незаконной продажи. Открытие было сделано во время операции под названием "Анатолийское наследие" в провинции Мардин.

Также мы рассказывали о недавнем открытии в Норвегии. Ученые обнаружили останки 46 видов животных, которые жили в Ледниковый период.