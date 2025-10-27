Їй поклонялися легіонери: вчені знайшли бюст єгипетської богині в римському таборі (фото)

На північному сході Туреччини археологи виявили бронзовий бюст, що зображує єгипетську богиню Ісіду. Артефакт, висотою близько 20 сантиметрів, знайшли під час розкопок у стародавньому місті Сатала, колись великому римському військовому центрі.

Бюст виявили в некрополі Сатали, розташованому в районі Келкіт провінції Гюмюшхане. Керівник розкопок доктор Еліф Явуз Чакмур з Технічного університету Караденіз розповів, що бюст був знайдений відокремленим від основи, але в чудовому стані, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами доктора Чакмура, "це дивовижна і дуже важлива знахідка. Ми знаємо, що легіони тут дотримувалися культів Мітри та Дванадцяти богів. Однак присутність Ісіди свідчить про релігійне розмаїття в римській армії та показує, як східні божества сприймалися в імперії".

Відео дня

Фото: AA

Бронзова фігура зображує Ісіду, яка піднімається з трилистого чашечки, мотиву, який часто пов'язують з життям і відродженням.

Вона прикрашена двома колосками, що символізують родючість, і шаллю з китицями, зав'язаною спереду — деталями, характерними для греко-римських зображень богині.

Експерти з реставрації працюють над стабілізацією та очищенням артефакту, який пізніше виставлять у міському музеї Гюмюшхане. Подальший технічний аналіз визначить його вік і майстерню, в якій він був виготовлений.

Це перший бюст, виявлений у Саталі з 1870-х років, коли було знайдено статую Афродіти, що робить його однією з найважливіших знахідок у регіоні за понад століття.

Сатала колись була штаб-квартирою Legio XV Apollinaris (XV Аполлонів легіон) заснованого в I столітті н. е.

Поселення функціонувало як військовий і адміністративний центр, що зв'язував Каппадокію, Анатолію і Чорне море, і залишалося активним аж до візантійських часів, коли в VII столітті воно зазнало нападів сасанідів.

Недавні розкопки на цьому місці виявили легіонерське кладовище і численні артефакти, що підтверджує його важливість як добре збереженої римської військової бази на Сході.

Присутність єгипетського божества в римському гарнізоні відображає взаємозв'язок стародавніх цивілізацій.

Культ Ісіди, що спочатку коренився в єгипетських віруваннях про материнство і магію, широко поширився по Середземномор'ї після того, як Єгипет у 30 році до н. е. став частиною Римської імперії.

Римські солдати і купці часто приймали віру у місцевих богів, яких зустрічали за кордоном, поєднуючи релігійні практики в спільну імперську культуру. Бюст з Сатали, можливо, належав солдату, відданому Ісіді, символізуючи злиття єгипетських, анатолійських і римських духовних традицій.

Важливо

150 поверхів під міським звалищем: у Туреччині археологи зробили неочікуване відкриття (фото)

Ця знахідка є наочним свідченням релігійних і культурних обмінів, що визначали стародавній світ. Після повного відновлення бюст Ісіди не тільки стане окрасою Музею міста Гюмюшхане, але й послужить свідченням різноманітності та адаптивності вірувань, що формували життя на римському кордоні.

Раніше Фокус писав про нове відкриття на відомому кургані. Археологи досліджують його вже понад 50 років і виявили там тисячі артефактів.

А також ми розповідали, що перші американці не походять з Америки. Походження можна простежити до мореплавців з Японії, які перетнули Тихий океан приблизно 20 000 років тому.