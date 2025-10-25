Досліджують вже 50 років: археологи зробили нове відкриття на відомому кургані Ікізтепе (фото)

Під час розкопок на кургані на кургані Ікізтепе в Туреччині археологи виявили поховання бронзової доби. Вчені знайшли останки двох осіб та численні артефакти.

Археологи на важливому доісторичному місці на півночі Туреччини виявили два надзвичайні поховання — одне належало дорослому, а інше — дитині. У кожному з них також виявили особисті речі похованих, пише Arkeonews.

Цьогорічні розкопки на кургані Ікізтепе (Ikiztepe Mound) під керівництвом доцента Асліхана Беязіта зі Стамбульського університету стали першою великою експедицією в південній частині пам'ятки.

Дослідники виявили три могили майже під поверхнею землі, дві з яких були так званими "могилами з дарами", де померлих ховали разом із предметами, що відображали їхню ідентичність та роль у суспільстві.

В одній могилі виявили дорослого чоловіка-мисливця разом із бронзовими гарпунними наконечниками. Інша могила належала шестирічній дитині, яка носила браслети.

Ці знахідки відображають похоронні звичаї цього регіону, а також вказують на тонкі хронологічні та культурні відмінності з іншими місцевостями.

"Поява могил раннього бронзової доби так близько до поверхні вказує на іншу стратиграфічну послідовність на півдні, — пояснив Беязіт. — Ця різниця може вказувати на зміни в організації поселення або навіть на зміну ритуалів з плином часу".

Дослідники виявили три могили майже під поверхнею землі Фото: AA

Розташований у районі Бафра провінції Самсун, курган Ікізтепе безперервно досліджують вже понад п'ять десятиліть, а це робить його одним із найтриваліших археологічних проєктів у Чорноморському регіоні.

Поселення було заселене з 4500 по 2000 рік до н. е., охоплюючи як халколіт, так і ранню бронзову добу. За весь час тут виявили понад 15 000 артефактів, серед яких кераміка, кістяні знаряддя, текстильне обладнання та деякі з найдавніших зразків медичних інструментів.

Чотири основні пагорби кургану утворювали комплекс, де співіснували повсякденне життя, промисловість і поховання. Близькість до дельти річки Кизил-Ірмак перетворила його на центр торгівлі та культурного обміну, що з'єднував внутрішні райони Анатолії з узбережжям Чорного моря.

Знахідки з Ікізтепе також розкривають деталі про доісторичне ремесло та соціальну структуру. Інструменти, зокрема веретена, важки для ткацьких верстатів та кістяні шила, вказують на організоване текстильне виробництво, в якому брали участь як жінки, так і діти.

Теперішні дослідження рослинних і тваринних решток допомагають вченим реконструювати стародавні раціони, які включали культивовані зернові, дикі рослини та тваринний білок.

Мідні та олов'яні артефакти, а також немісцевий посуд свідчать про далекосяжні зв'язки, які могли простягатися аж до Кавказу та Центральної Анатолії. Вікно в доісторичну спадщину залишається наріжним каменем анатолійської археології, проливаючи світло на еволюцію ранніх громад на півночі Туреччини.

"Кожен шар ґрунту в Ікізтепе розповідає нам не тільки про те, як жили люди, — каже Беязіт, — але й про те, як вони пам'ятали своїх померлих, і в такий спосіб вони визначали себе".

